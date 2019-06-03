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Власть
03.06.2019 11:37
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Саакашвили не задержится на Украине, он метит в Грузию

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской области Украины Михаил Саакашвили сообщил, что намерен вернуться в Грузию в ближайшее время. Об этом он заявил в интервью телеканалу "ТСН".

На вопрос журналиста "Через сколько вернетесь в Грузию?"  политик ответил: "Месяц или три месяца".

Напомним, новый президент страны Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство, отобранное экс-президентом Украины Петром Порошенко, и тот сразу же заявил, что намерен вернуться. Саакашвили, комментируя свое возвращение и вновь обретенное украинское гражданство, сказал, что соскучился по Украине и по борщу с пампушками. Также Саакашвили заявил, что не имеет политических амбиций.

Украинское гражданство Саакашвили получил в 2015 году и был назначен главой Одесской областной администрации. Прекращение гражданства Саакашвили было решением пятого президента Петра Порошенко 26 июля 2017 года. 12 февраля 2018 года пограничники выдворили Саакашвили с Украины в Польшу в рамках процедуры реадмиссии. Въезд на Украину ему был запрещен до 2021 года. После того, как статус гражданина Украины для Саакашвили был восстановлен, в погранслужбе Украины заявили, что не могут препятствовать въезду на территорию страны ее гражданину, и спрогнозировали, что у пограничников не будет вопросов к Михаилу Саакашвили.



Саакашвили заявил, что не намерен принимать участия в досрочных выборах Верховной рады, однако его партия "Рух" объявила о своём участии в парламентской кампании.

Напомним, в январе 2018 года суд в Тбилиси заочно приговорил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили к 3 годам лишения свободы за злоупотребление властью. В 2014 году грузинская прокуратура выдвинула обвинения в адрес экс-президента по еще одному скандальному делу – избиению в 2005 году депутата парламента Валерия Гелашвили. В июле 2014 года Михаила Саакашвили обвинили в превышении полномочий во время разгона оппозиционной демонстрации в ноябре 2007 года.

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