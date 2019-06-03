МИД РФ: Российские военные специалисты остаются в Венесуэле

Посол России в Каракасе Владимир Заемский опроверг информацию американской газеты The Wall Street Journal о том, что сотрудники «Ростеха» покидают Венесуэлу.

«Это – очередная "новость", абсолютно не соответствующая действительности. Работа идет с соблюдением имеющихся обязательств, и ни о каких сокращениях речи нет», – цитирует 3 июня заявление Заемского Министерство иностранных дел РФ в Facebook.

По словам посла, военные специалисты из России находятся в Латинской Америке для «обучения техников и проведения работ по ремонту и поддержанию боевых оружейных систем, которые ранее были поставлены Венесуэле по договорам военно-технического сотрудничества».

В «Ростехе» также опровергли данные американской газеты, отметив, что цифры «преувеличены в десятки раз».







Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что Россия нанесла «удар по [президенту Нколасу] Мадуро», сократив число военных специалистов с тысячи до нескольких десятков.