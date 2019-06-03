Отметили день рождения. В перевёртыше на Приморском шоссе погибла кошка

Один человек пострадал и одно животное скончалось в результате ночной аварии в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Как сообщает 3 июня «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на районный отдел ГИБДД, 2 июня около 23 часов на 22-м километре Приморского шоссе (в районе дома 47), в Ольгино, водитель легкового автомобиля, не справившись с управлением, вылетел с дороги и врезался в столб. Машина перевернулась на крышу, столб обесточен.

По данным «Дорожного инспектора», супруги (оба родились в 1968 году) ехали отмечать день рождения, с собой везли продукты и кошку. Женщина-пассажирка госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. Кошка погибла.







Мужчина-водитель, по предварительным данным, оказался нетрезв: он надул 0,805 мг/л. ГИБДД оформила его нарушение по статье 264.1 УК РФ. Причём его уже лишали права управления ТС за пьянку.

За последнее время на Приморском шоссе было несколько серьёзных аварий. В ночь на 22 мая на 39-м километре Приморского шоссе праворульная «Теана» снесла фонарь. «Столбы заморгали и погасли», – рассказывали очевидцы. Пострадали три человека.

Вечером того же дня у дома 373 по Приморскому шоссе столкнулись Mercedes (предположительно «Майбах») и Daewoo Nexia. Водитель и пассажир «Нексии» получили травмы, а вот скейтбордист чудом отпрыгнул от несущейся на него машины. Этот момент попал на видео.

В тот же день на дороге Зеленогорск – Приморск молодой парень на «Ладе» врезался в дерево. Машину буквально намотало на сосну, водитель скончался на месте.