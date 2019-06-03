«Digital трансформация». Бранч бизнес-школы СКОЛКОВО с Джеком Лао

Приглашаем вас на бранч бизнес-школы СКОЛКОВО по итогам ПМЭФ, который состоится уже 8 июня 2019 года.

предоставлено бизнес-школой СКОЛКОВО

Профессор одной из лучших бизнес-школ Азии HKUST Джек Лао и вице-президент по стратегическим инициативам Ростелеком Борис Глазков обсудят одну из самых актуальных тем для бизнеса – диджитализацию производства и Четвертую Промышленную Революцию.

Модерировать встречу будет Андрей Шаронов, президент бизнес-школы СКОЛКОВО.

На бранче вы сможете задать все интересующие вас вопросы на тему digital трансформации.

Подробнее о теме вы можете посмотреть по ссылке.

Мероприятие бесплатное, необходимо успеть зарегистрироваться по ссылке: https://embahs.skolkovo.ru