Число пострадавших от взрыва на оборонном заводе в Нижегородской области выросло до 116 человек. СК РФ возбудил уголовное дело

Жертвами взрыва, который произошел 1 июня в цехе по производству тротила в ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске, стали 116 человек. В больницах города остаются 17 пострадавших, состояние одного из которых оценивается как тяжелое.

Среди пострадавших есть один ребенок. Информация о погибших не поступала. Об этом 3 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.

Ранее говорилось о 89 пострадавших, из которых 44 составляли сотрудники предприятия.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 1 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов).





