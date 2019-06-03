Происшествия
Число пострадавших от взрыва на оборонном заводе в Нижегородской области выросло до 116 человек. СК РФ возбудил уголовное дело
Жертвами взрыва, который произошел 1 июня в цехе по производству тротила в ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске, стали 116 человек. В больницах города остаются 17 пострадавших, состояние одного из которых оценивается как тяжелое.
Среди пострадавших есть один ребенок. Информация о погибших не поступала. Об этом 3 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.
Ранее говорилось о 89 пострадавших, из которых 44 составляли сотрудники предприятия.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 1 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов).
Справка:
АО «ГосНИИ «Кристалл» считается главным создателем технологий получения взрывчатых веществ для армии и промышленности в составе госкорпорации «Ростех». В начале апреля в одном из цехов завода тоже произошел взрыв, было разрушено небольшое строение, пожар на площади 180 м2 быстро потушили. Около полудня 1 июня в цехе по производству тротила произошли несколько взрывов. По данным МЧС, после этого возник пожар на площади почти в 100 квадратных метров.