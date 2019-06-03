В Петербурге умер скульптор Владимир Горевой

Скульптор, член Союза художников России и академик Российской академии художеств (РАХ) Владимир Горевой скончался на 75-м году жизни в Покровской больнице в Петербурге.

Фото: Пётр Ковалёв/Интерпресс/ИТАР-ТАСС

Владимир Горевой ушёл из жизни в ночь на 3 июня. Эту информацию «Фонтанке» подтвердили в пресс-службе РАХ, а также скульптор Евгений Туния, ученик умершего.

Родившийся в Москве, Владимир Горевой жил и работал в Петербурге. Здесь он окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина, а также мастерскую скульптуры профессора М. К. Аникушина. Работы скульптора можно увидеть в нескольких городах России, а также за границей. Он трудился над памятником Петру I в Приозёрске, Екатерине II в Пушкине и Новоржеве, Островскому в Сочи, Дзержинскому в Петербурге.

Его «Минерву» можно увидеть на главном куполе Академии художеств, «Афину» на Конногвардейском манеже. Композитор Чайковский и императрица Мария Александровна, сотворённые руками Горевого, стоят в Италии, а в Китае можно встретить его монументальную композицию «Адам и Ева».







За свою жизнь Владимир Горевой стал обладателем множества престижных государственных общественных наград и премий.

Редакция «Фонтанки» приносит соболезнования родным и близким скульптора.