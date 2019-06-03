Лишь 12% россиян почувствовали улучшение своего материального положения за последний год

Большинство граждан России констатируют, что их зарплата не растет, а пятая часть фиксирует снижение доходов.

«За последний год материальное положение 60% населения, по самооценке, не изменилось, у 27% оно ухудшилось, у более чем 12% – улучшилось. Сравнение оценок экономического положения страны и домохозяйства показывает, что экономическая ситуация в стране, по мнению респондентов, подвержена скорее негативной динамике», – говорится 3 июня в мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения Института социального анализа и прогнозирования Академии народного хозяйства и госслужбы.

Исследователи РАНХиГС отмечают, что результаты опроса коррелируют с данными Росстата. Так, по оценке Федеральной службы государственной статистики, среднемесячная номинальная зарплата в марте составила 45 тысяч рублей, что в реальном выражении соответствует показателям за аналогичный период прошлого года.

Большая часть граждан России (69,1%) заявили об отсутствии сбережений, а у 30,7% есть кредиты. «На субъективную оценку материального положения домохозяйств оказывает влияние имеющийся у них запас прочности. Из данных, <...>, можно заключить, что он невелик», – констатируют исследователи. При этом 41,4% россиян отметили рост трудовой нагрузки.

В РАНХиГС также заметили, что «сократились потребительские возможности значительной части населения по основным видам товаров и услуг».





