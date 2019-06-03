Двое на мотоцикле приехали в «Мерседес» на Искровском, у байкера - клиническая смерть

Серьезное ДТП с участием мотоцикла произошло утром понедельника, 3 июня, в Невском районе Петербурга. Тяжелые травмы получили два человека.

Как сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД района, около 7 часов утра у дома 20 по Искровскому проспекту неустановленный мужчина на мотоцикле Honda Magna 750 врезался в минивэн Mercedes Vito под управлением 42-летнего мужчины. Тот стоял на запрещающий сигнал светофора.

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В результате мотоциклист и его пассажир, тоже неизвестный мужчина, получили тяжелые травмы. По информации отдела пропаганды УГИБДД, у водителя мотоцикла они оказались несовместимыми с жизнью. В группе же уточняют, что медики констатировали у него клиническую смерть. Оба пострадавших ехали без шлемов.





