В «БФА-Девелопмент» стартовали летние акции на покупку квартир в ЖК «Огни залива»

ЖК «Огни залива»: рассрочка от застройщика, сертификат на покупку паркинга в новой очереди строительства, скидка на квартиру месяца.

БФА-Девелопмент

Строительная готовность второй очереди комплекса достигла 65%. Все квартиры сдаются с полной отделкой и будут готовы к заселению в 2020 году. Проект комплексного освоения территории «Огни залива» реализуется на первой линии Финского залива Красносельского района Санкт-Петербурга.

Квартира ИЮНЯ. Минус 150 тыс. руб. на 1-комнатную квартиру 40,1 м2

Акция по 1-комнатным квартирам II очереди строительства ЖК «Огни залива». При покупке 1-комнатной квартиры площадью 40,1 м2 в 15 корпусе II очереди строительства предоставляется скидка 150 тыс. руб. от стоимости квартиры при условии первого взноса в размере от 30% от стоимости квартиры. Предложение действительно при заключении ДДУ с 24 мая по 30 июня 2019 года. Адрес строительства: Санкт-Петербург, Ленинский проспект, участок 248 (северо-западнее пересечения улиц Доблести и Маршала Захарова). Список квартир, участвующих в акции.

Подробнее с условиями акции, сроками и организатором можно ознакомиться на сайте http://www.ognizaliva.ru или по телефону: +7 (812) 611-05-50.

Остальное ПОТОМ. 30% первый взнос и ежемесячно от 30 тыс. руб.

Акция на 2-х комнатные и 3-х комнатные квартиры во II очереди строительства ЖК «Огни залива». Беспроцентная рассрочка от застройщика с ежемесячным платежом от 30 тыс. руб. Первый взнос от 30%, окончательный расчет в последний платеж – 31.03.2020 г. Предложение действительно при заключении ДДУ с 24 мая по 30 июня 2019 года. Адрес строительства: Санкт-Петербург, Ленинский проспект, участок 247 и 248 (северо-западнее пересечения улиц Доблести и Маршала Захарова). Список квартир, участвующих в акции.

Подробнее с условиями акции, сроками и организатором можно ознакомиться на сайте http://www.ognizaliva.ru или по телефону: +7 (812) 611-05-50.

Минус 220 тыс. руб. на покупку паркинга

Акция по 3-комнатным квартирам II очереди строительства ЖК «Огни залива». При покупке любой 3-комнатной квартиры во II очереди строительства (корпуса 14 и 15) предоставляется скидка 220 тыс. руб. на покупку машино-места в подземном паркинге 14 или 15 корпуса. Предложение действительно при заключении ДДУ с 24 мая по 30 июня 2019 года. Сертификат на получение скидки действует до 01.07.2021 г. Внимание, количество сертификатов ограничено.

Подробнее с условиями акции, сроками и организатором можно ознакомиться на сайте http://www.ognizaliva.ru или по телефону: +7 (812) 611-05-50.

Минус 2% при первом взносе от 50% при оплате 1-комнатной или 2-комнатной квартиры

БФА-Девелопмент

Акция по 1-комнатным и 2-комнатным квартирам II очереди строительства ЖК «Огни залива». При покупке любой 1-комнатной или 2-комнатной квартиры во II очереди строительства (корпуса 14 и 15) предоставляется скидка 2% от стоимости квартиры при условии первого взноса от 50%. Предложение действительно при заключении ДДУ с 24 мая по 30 июня 2019 года. Список квартир, участвующих в акции

Подробнее с условиями акции, сроками и организатором можно ознакомиться на сайте http://www.ognizaliva.ru или по телефону: +7 (812) 611-05-50.

Рассрочка 0%, первый взнос от 10%

Предоставляется беспроцентная рассрочка от застройщика ООО «Дудергофский проект» при заключении ДДУ с 24.05.2019г. до 30.06.2019 г. на квартиры II очереди строительства (корпуса 14 и 15) ЖК «Огни залива». 14 корпус – рассрочка платежей до 20.06.2020, 15 корпус – до 20.12.2020 г. Акция действует при условии оплаты первоначального взноса от 10%. Квартиры сдаются с полной отделкой.

Подробнее с условиями акции, сроками и организатором можно ознакомиться на сайте http://www.ognizaliva.ru или по телефону: +7 (812) 611-05-50.

Региональным покупателям

БФА-Девелопмент

Скидка в размере 50 тыс. руб. предоставляется покупателям с постоянной регистрацией на территории РФ за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской области при покупке квартиру в ЖК «Огни залива»:

при стандартной рассрочке от застройщика на любую квартиру,

при 100% оплате (или ипотеке) любой 2-х или 3-х комнатной квартиры.

В случае заключения договора в долях скидка не подлежит уменьшению. Подробнее с условиями акции, сроками и организатором можно ознакомиться на сайте http://www.ognizaliva.ru или по телефону: +7 (812) 611-05-50.

Повторная покупка

БФА-Девелопмент

Скидка предоставляется при повторной покупке в ООО «Дудергофский проект»:

на 1-комнатную квартиру – до 50 000 руб.

на 2-комнатную квартиру – до 70 000 руб.

на 3-комнатную квартиру – до 90 000 руб.

Молодой семье

Молодоженам в течение первого года со дня свадьбы предоставляется скидка в размере 2% от стоимости квартиры.

Многодетным семьям

Семьям с тремя и более детьми предоставляется скидка в размере 2% от стоимости квартиры.

Скидки по акциям в ЖК «Огни залива» не суммируются. Подробнее с условиями акций, сроками и организатором можно ознакомиться на сайте http://www.ognizaliva.ru или по телефону: +7 (812) 611-05-50.

Справка о компании «БФА-Девелопмент»

ЖК «Огни залива» – застройщик ООО «Дудергофский проект», проектная декларация на сайте http://www.ognizaliva.ru/about/documents