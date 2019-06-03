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Общество
03.06.2019 11:01
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«У нас нет другого выбора». Канада сворачивает свою дипмиссию в Венесуэле

Посольство Канады в Венесуэле приостанавливает свою деятельность. Об этом объявила глава МИД страны Христя Фриланд.

«К сожалению, с конца текущего месяца канадские дипломаты в Венесуэле больше не смогут получать дипломатическую аккредитацию при режиме Мадуро, и срок действия их виз истечет. Таким образом, у нас нет другого выбора, кроме как временно приостановить деятельность посольства Канады в Венесуэле начиная с этого момента», – цитирует в понедельник 3 июня «Интерфакс» заявление министра.

Далее консульские услуги для граждан Канады в Венесуэле будет осуществлять канадское посольство в соседней Колумбии.

Христя Фриланд также отметила, что «режим предпринял шаги по ограничению возможностей иностранных посольств функционировать в Венесуэле, особенно тех стран, которые выступают за восстановление демократии».



Канада, в свою очередь, занимается «переоценкой статуса венесуэльских дипломатов в Канаде, назначенных режимом Мадуро», добавила глава МИД североамериканской страны.

Канада признает главой Венесуэлы лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо с января 2019 года, когда он объявил себя временным президентом страны. Сегодня же стало известно, что Россия резко сократила число военных советников в Венесуэле. Об этом сообщает The Wall Street Journal. По данным американской прессы, США считают, что в Москве отчаялись спасти Мадуро. Источник WSJ, близкий к российскому правительству, рассказал, что в «Ростехе» взвесили все за и против и пришли к выводу, что поддерживать Мадуро больше не имеет смысла, поскольку «сражение проиграно». Отсюда, например, решение не строить предприятие по производству автоматов Калашникова.

В конце мая стало известно, что Николас Мадуро согласился на переговоры с оппозицией и отправил в Норвегию соответствующую делегацию.

Справка:

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава национальной ассамблеи Хуан Гуайдо провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуайдо. Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали «президентский статус» Гуайдо несуществующим.

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