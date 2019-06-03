Лето начинается с очередей. Работа МРЭО в Петербурге парализована

Первый рабочий день лета в петербургских МРЭО начинается не с работы, а с простоя. Из-за очередного технического сбоя утром 3 июня оказалась недоступна база данных ГИБДД по всему городу, подтвердили «Фонтанке» в нескольких МРЭО.

«Компьютеры висят уже час. Документы перестали принимать, все ждут, очередь огромная», – жалуются читатели. Невозможно ни зарегистрировать машину, ни проверить её на угон, ни получить права.

«В связи с оперативным устранением технических неполадок в работе электронных систем в МРЭО ГИБДД временно приостановлен прием документов для проведения регистрационных действий, – сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. – В ближайшее время функционирование регистрационно-экзаменационных подразделений будет возобновлено в полном объеме. Приносим извинения за временные неудобства».

Как правило, подобные технические проблемы в МРЭО связаны со сбоями в работе базы данных ФИС (Федеральная информационная система) ГИБДД МВД РФ, расположенной в Москве. Она аккумулирует сведения, посылаемые подразделениями ГИБДД всех регионов страны, об автомобилях и гражданах, документах, административных правонарушениях, угонах, ДТП. В такой ситуации невозможно совершить любые действия, которые требуют обращения к ФИС.

В 2014-2017 годах такие сбои происходили очень часто, порой по несколько раз в месяц. В последнее время их стало меньше. Любопытно, что в мае и июне 2017 года база данных ГИБДД давала сбой по другой причине – из-за хакерских атак. В этом году нарушения в работе базы отмечались в марте.





