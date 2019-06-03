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03.06.2019 10:22
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Во II очереди ЖК All Inclusive начались работы по свайному полю

Во II очереди ЖК All Inclusive начались работы по свайному полю

«Аквилон Инвест»

На участке строительства II очереди ЖК All Inclusive на Старорусском проспекте в Шушарах началось устройство свайного поля. Комплекс возводит холдинг «Аквилон Инвест».

Напомним, жилой комплекс All Inclusive состоит из трех 11-этажных домов, строительство которых осуществляется в две очереди. Первую очередь – корпуса 1 и 2 – застройщик планирует ввести в эксплуатацию во II квартале 2021 года, вторую очередь – корпус 3 – через год, во II квартале 2022 года.

«В конце мая во II очереди All Inclusive была завершена откопка котлована и начаты работы по свайному полю. Завершить их и приступить к устройству монолитных ростверков фундамента планируется к концу июня», – отметила Надежда Зотова, директор по маркетингу и рекламе Строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест».

Тем временем в домах I очереди сегодня идут работы по возведению стен 6-10 этажей и внутренних перегородок на уровне 2-5 этажей.

Несущий каркас домов возводится из монолита, для наружных стен использован традиционный кирпич «Теплая керамика», обладающий высокими теплосберегающими свойствами, для утепления фасадов выбраны негорючие минераловатные плиты.

Жилой комплекс All Inclusive растет в новом квартале Пушкинского района, в Шушарах. Концепция комплекса выведена в название «Все включено». Квартиры здесь предлагаются покупателям уже с чистовой отделкой, мебелью и техникой, а на придомовой территории или в шаговой доступности разместится все ежедневно необходимое.

В комплексе запроектированы подземные паркинги, удобные кладовые для хранения вещей, а также коммерческие помещения для магазинов, кафе, бытовых служб. Во дворе комплекса жители смогут найти уютные зоны для отдыха, спорта, игр детей. Здесь появятся аллеи, ландшафтный зоопарк, тренажеры, спортивная площадка и многое другое. На 1 этаже 1 корпуса предусмотрен также детский клуб, где можно будет провести время с малышами в непогоду.

Стоимость квартир с чистовой отделкой, мебелью и техникой во II очереди ЖК All Inclusive сегодня начинается от 1,89 млн рублей, в I очереди – от 2,1 млн рублей.

Справка о компании «Аквилон Инвест»

ЖК «All Inclusive», 1 очередь – застройщик ООО «Риверсайд-Инвест», проектная декларация размещена на сайте: https://ai.spb.ru

ЖК «All Inclusive», 2 очередь – застройщик ООО «Новый квартал», проектная декларация размещена на сайте:  www.ai1.spb.ru

 

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