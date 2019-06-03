Во II очереди ЖК All Inclusive начались работы по свайному полю

«Аквилон Инвест»

На участке строительства II очереди ЖК All Inclusive на Старорусском проспекте в Шушарах началось устройство свайного поля. Комплекс возводит холдинг «Аквилон Инвест».

Напомним, жилой комплекс All Inclusive состоит из трех 11-этажных домов, строительство которых осуществляется в две очереди. Первую очередь – корпуса 1 и 2 – застройщик планирует ввести в эксплуатацию во II квартале 2021 года, вторую очередь – корпус 3 – через год, во II квартале 2022 года.

«В конце мая во II очереди All Inclusive была завершена откопка котлована и начаты работы по свайному полю. Завершить их и приступить к устройству монолитных ростверков фундамента планируется к концу июня», – отметила Надежда Зотова, директор по маркетингу и рекламе Строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест».

Тем временем в домах I очереди сегодня идут работы по возведению стен 6-10 этажей и внутренних перегородок на уровне 2-5 этажей.

Несущий каркас домов возводится из монолита, для наружных стен использован традиционный кирпич «Теплая керамика», обладающий высокими теплосберегающими свойствами, для утепления фасадов выбраны негорючие минераловатные плиты.

Жилой комплекс All Inclusive растет в новом квартале Пушкинского района, в Шушарах. Концепция комплекса выведена в название «Все включено». Квартиры здесь предлагаются покупателям уже с чистовой отделкой, мебелью и техникой, а на придомовой территории или в шаговой доступности разместится все ежедневно необходимое.

В комплексе запроектированы подземные паркинги, удобные кладовые для хранения вещей, а также коммерческие помещения для магазинов, кафе, бытовых служб. Во дворе комплекса жители смогут найти уютные зоны для отдыха, спорта, игр детей. Здесь появятся аллеи, ландшафтный зоопарк, тренажеры, спортивная площадка и многое другое. На 1 этаже 1 корпуса предусмотрен также детский клуб, где можно будет провести время с малышами в непогоду.

Стоимость квартир с чистовой отделкой, мебелью и техникой во II очереди ЖК All Inclusive сегодня начинается от 1,89 млн рублей, в I очереди – от 2,1 млн рублей.

Справка о компании «Аквилон Инвест»

ЖК «All Inclusive», 1 очередь – застройщик ООО «Риверсайд-Инвест», проектная декларация размещена на сайте: https://ai.spb.ru

ЖК «All Inclusive», 2 очередь – застройщик ООО «Новый квартал», проектная декларация размещена на сайте: www.ai1.spb.ru