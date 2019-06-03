СМИ: Huawei покупает российскую систему распознавания лиц

Телекоммуникационная компания Huawei приобрела разработки российской компании «Вокорд», которая специализируется на системах видеонаблюдения.

Сделка произошла через московскую фирму «Игл софтлаб», владельцами которой стали дочерние предприятия Huawei из России и Гонконга. Именно «Игл софтлаб» «Вокорд» продал свои патенты. Об этом 3 июня сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

В «Игл софтлаб» переходит и ряд сотрудников российского разработчика систем видеонаблюдения. «Вокорд» китайская сторона оценила в сумму от 40 до 50 миллионов долларов.

В Huawei подтвердили, что российское и гонконгское отделения стали владельцами «Игл софтлаба», однако детали сделки в телекоммуникационном гиганте сообщать отказались. Представители «Вокорда» также не стали комментировать сообщения СМИ.

Ранее об интересе китайского гиганта к российским разработкам сообщало издание «Коммерсантъ». РБК также стало известно о том, что производители смартфонов тестировали российские технологии распознавания лиц.





