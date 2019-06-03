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Общество
03.06.2019 10:39
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СМИ: Huawei покупает российскую систему распознавания лиц

Телекоммуникационная компания Huawei приобрела разработки российской компании «Вокорд», которая специализируется на системах видеонаблюдения.

Сделка произошла через московскую фирму «Игл софтлаб», владельцами которой стали дочерние предприятия Huawei из России и Гонконга. Именно «Игл софтлаб» «Вокорд» продал свои патенты.  Об этом 3 июня сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

В  «Игл софтлаб» переходит и ряд сотрудников российского разработчика систем видеонаблюдения. «Вокорд» китайская сторона оценила в сумму от 40 до 50 миллионов долларов.

В Huawei подтвердили, что российское и гонконгское отделения стали владельцами «Игл софтлаба», однако детали сделки в телекоммуникационном гиганте сообщать отказались. Представители «Вокорда» также не стали комментировать сообщения СМИ.

Ранее об интересе китайского гиганта к российским разработкам сообщало издание «Коммерсантъ». РБК также стало известно о том, что производители смартфонов тестировали российские технологии распознавания лиц.



Справка:

С начала 2018 года в российских аэропортах тестируют систему распознавания лиц пассажиров как способ улучшения качества обслуживания. В мае того же года сообщалось о тестировании в Петербурге системы оплаты покупок с помощью селфи, а Смольный отчитался об установке 80 специальных камер на городских улицах для распознавания лиц пешеходов и госномеров авто.

С лета 2018 года в РФ создаётся биометрическая система идентификации банковских клиентов. Сбербанк рассчитывает получить доступ к базам данных уличных видеокамер.

О необходимости распознавания лиц граждан в постоянном режиме с учётом китайского опыта ранее заявляли в Минстрое.

В то же время иностранные эксперты указывают на риски столь активной цифровизации жизни. Журналисты Forbes доказали, что получить доступ к личным мобильным гаджетам можно с помощью гипсовой копии головы владельца. В США автомобильные беспилотники критикуют за то, что они плохо распознают темнокожих пешеходов. В Сан-Франциско в середине мая 2019 года и вовсе был введён запрет на полицейское использование систем распознавания лиц граждан. Запрет стал результатом действий организаций, выступающих за гражданские свободы, которые опасаются злоупотребления властями данной технологией и тотальной слежки за гражданами. В США введение подобных запретов также рассматривается в Окленде, Сомервилле и в Массачусетсе.

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