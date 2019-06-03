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Бизнес
03.06.2019 10:38
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Прокуратура встала за «Полушку»: менеджеров с поличным взяли и отпустили

Силовики Петербурга доказали: мелкие поставщики беззащитны перед сетями. Закупщики «Полушки» требуют от предпринимателей половину денег, которые причитаются им за товар. Схема признана ненаказуемой.

Прокуратура встала за «Полушку»: менеджеров с поличным взяли и отпустили

Евгений Павленко/Коммерсантъ

После статьи «Фонтанки» «Как долги толкнули многодетную маму на блокаду «Полушки»  экономическая полиция города составила героине компанию. Найти единомышленника среди коммерсантов было несложно – в арбитраже с «Полушкой» судятся десятки. Аудиозаписи и прослушивание телефонов подтвердили: чтобы коммерсанту получить свои деньги за поставленный товар, он должен отдать вперед 50% от суммы.   

Сегодня где-то в следствии полицейского главка скучает материал, полученный из Управления экономической безопасности. А все начиналось резво. 

Около 16 часов 24 мая СОБР вошел в офис холдинга «Продовольственная биржа», что в Масляном переулке возле Обводного канала. Незадолго до этого туда заглядывал петербургский предприниматель. Предпоследний раз он отдал полтора миллиона наличными, и только тогда ему вернули на счет его же три миллиона за продукты, поставленные в «Полушку». Наконец, он вновь передал полтора за следующие свои три миллиона. 

Уверения в том, что в противном случае он не увидит ничего из своих денег, так как торговая сеть находится в предбанкротном состоянии, тоже записаны. (Ранее «Фонтанка» сообщала, что «Полушка» падает.) В текстах слышны и заверения, что так менеджеры работают по указанию руководства. При этом мотивы употреблялись благородные – надо же платить зарплату работникам сети. Контрдовод «А моим – не надо?» – не действовал.    



К 18 часам того же дня в Следственном комитете на Мойке оказались директор по закупкам Валенков и бухгалтер Федорова. Меченые купюры также вынули из кассы. Говорят, они начали признавать свою неправоту еще на подъезде в кабинеты. Еще через пару часов с адвокатом прибыл вице-президент по коммерции «Продовольственной биржи» Михаил Ломоносов. Ничто не предвещало им хорошего вечера. Следователь начал легко печатать постановление о возбуждении уголовного дела по статье 204 УК – «Коммерческий подкуп». По информации «Фонтанки», Ломоносов давать комментарии отказался и его собирались чуть ли не задержать на пару ночей. Оставалось согласовать с городской прокуратурой, до которой пешком минут пять. И тут показалась теория государства и права. 

По мнению надзора, коммерческого подкупа при такой комбинации быть не может, так как задержанные формально не являются должностными лицами «Любавушки ритейл групп», что управляет «Полушкой». Кстати, как известно «Фонтанке», не в одной «Любавушке» структуры раздроблены на непонятные лавки. «Схема кривая. Многие сетевики занимаются подобной ерундой», – прокомментировал журналисту «Фонтанки» один из участников процесса.      

В СК попытались парировать. Мол, если они не могли влиять на выплату денег, а деньги платятся по договору, по которому они и должны платиться, – получается мошенничество. Следствие бодро рождает новое постановление с другим составом. Вновь идет команда – стоять. Ввиду того, что и обмана здесь нет – деньги бизнесмену перевели, а то, что он заплатил за это половину кешем – это своего рода коллекторские услуги. Действительно, любопытная модель. 

К нервной ночи менеджеров удивили: «Всем спасибо, все свободны, не забывайте свои вещи». Они разошлись очарованные.   

Куда-то надо было девать макулатуру в виде протоколов изъятия, самих крапленых денег, звуковых дорожек. Место нашли. Раз мошенничество – это все же в большинстве случаев подследственность полицейская, то документы скинули в Главное следственное управление. Поверьте, на порученную тебе чужую неудачу любой смотрит с раздражением.

В утраченных силах и средствах при столкновении с капиталистической законностью есть плюс. С момента реализации на «Продовольственной бирже» прекратили взимать оброк. Диалектика же в том, что это вовсе не означает полного расчета с предпринимателями.  

«Фонтанка» запросила комментарий всех участников конфликта этой истории, но пока не получила ответа. 

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»

Справка:

«Продовольственная биржа» – один из старейших петербургских продуктовых ретейлеров. Первый универсам «Полушка» открыт в 2003 году, с 2011-го компания также развивает сеть «Лайм». По данным СПАРК, управляющая компания «Любавушка Ритейл Груп» на 99% принадлежит «Ритейл Сити Групп», зарегистрированной на Британских Виргинских островах. 1% владеет предпринимательница Анна Лысенко. Именно ее на рынке считают основным бенефициаром, хотя, по информации «Фонтанки», это скорее бизнесмен Дмитрий Степанов, являющийся президентом «Продовольственной биржи». В 2017 году компания получила выручку 10,2 млрд рублей, чистую прибыль — 7,4 млн рублей.

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