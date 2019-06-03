Пара украла мешок с собачьим кормом на Полюстровском рынке. Продавец запрыгнула к ним в машину и попыталась вразумить

Необычная кража произошла 2 июня в Калининском районе Петербурга. Преступники покусились не на ювелирные изделия, не на алкоголь, а на собачий корм. Примечательно, что продавец проявила чрезвычайное упорство и запрыгнула в машину к похитителям, где продолжила настаивать оплатить покупку.

Как стало известно «Фонтанке», около шести вечера 2 июня неизвестный мужчина зашёл в зоомагазин на Полюстровском рынке и взял 14-килограммовый мешок премиального корма для собак за 5 тысяч рублей. Платить он не собирался, судя по тому, что вышел на улицу прямо с ношей, не обратив внимания на возмущение продавца. Находясь снаружи, он открыл багажник своего авто и положил корм в машину.

В это время на улицу выскочила продавщица. Понимая, что вор сейчас уедет, она запрыгнула в машину, за рулём которой сидела женщина. Покупатель, отказавшийся платить, тоже сел, после чего троица тронулась с места. Консультант зоомагазина проехала в авто менее километра. В это время она пыталась вразумить мужчину и заставить его оплатить покупку. Но ничего не вышло, и продавщицу вскоре высадили.

Теперь любителей бесплатного собачьего корма ищет полиция, возбуждено уголовное дело, добавили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.





