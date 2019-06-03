«Иметь собственное машиноместо в паркинге – естественная потребность современного жителя мегаполиса»

LEGENDA Intelligent Development

Все чаще девелоперы предлагают своим клиентам машиноместа в подземном или отдельно стоящем паркинге на территории жилого комплекса, призывая будущих жителей подумать и о комфорте для своей машины, и для своих соседей, отказавшись от парковки во дворе.

Есть ли сегодня спрос на машиноместа и изменился ли он за последнее время, мы узнали у директора по маркетингу LEGENDA Всеволода Глазунова.

«Сегодня практически у каждого покупателя, приобретающего недвижимость для собственного пользования, есть автомобиль, и иметь собственное машиноместо в паркинге стало абсолютно нормальным не только желанием, но и потребностью.

LEGENDA отказалась от парковки во дворе сразу, еще на уровне базовой концепции smart-продукта. Двор – это исключительно место для безопасного отдыха жителей. Во всех наших домах предусмотрен подземный паркинг, куда жители могут спускаться на лифте со своего этажа, не выходя на улицу. Возведение подземного паркинга – гораздо более дорогое и сложное, особенно в условиях петербургских почв, решение, нежели строительство наземных парковок, но мы не видим иной альтернативы в концепции комфортной среды для жизни. По нашему убеждению, подземный паркинг – необходимый элемент качественного жилого комплекса, не только в дорогих сегментах, но и в массовом жилье.

Покупать или не покупать машиноместо – дело сугубо личное, однако опыт LEGENDA показал, что парковочные места в наших проектах востребованы. Для покупателей квартир с двумя и тремя спальнями – это вообще must have*. В течение последних нескольких лет мы наблюдаем повышение спроса на семейные машиноместа, предусматривающие размещение 2 автомобилей, а также на пакетные предложения, где паркинг предлагается не как отдельная опция, а как неотъемлемая часть smart-продукта. Не всегда покупка места для автомобиля происходит одновременно с приобретением квартиры. Нередки случаи, когда его приобретают уже перед заселением. На момент заселения дома вакантных мест в паркинге, как правило, не остается».

*обязан иметь

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