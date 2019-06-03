«Мы должны в первую очередь покаяться». Мэр Харькова призвал начать переговоры с Россией

Мэр Харькова Геннадий Кернес призвал начать прямые переговоры с Россией и пообещал вернуть главному проспекту города имя Георгия Жукова. Заявление он сделал накануне на первом съезде созданной им партии, сообщает 3 июня Mediaport.

«Мы должны в первую очередь покаяться в том, что обвиняем друг друга, находим крайних и никогда не просим прощения», — заявил Кернес.

Мэр Харькова также назвал «отбросами общества» радикалов, которые пикетировали дворец спорта и снесли расположенный неподалеку бюст маршалу Георгию Жукову. Он отметил, что бюст Жукову восстановят, а центральному проспекту города вернут имя маршала.

О создании новой партии Кернес объявил сразу после инаугурации Владимира Зеленского. Он пояснил, что она будет объединять мэров крупных городов, которые смогут решать проблемы, не привлекая людей с площади.

Мэр Харькова помимо этого заявил, что обсуждал создание новой партии с бизнесменом Игорем Коломойским, но денег от него не получал.





