На сотрудника администрации Южно-Сахалинска напали с топором. Прямо на рабочем месте

Неизвестный мужчина с топором напал на сотрудника администрации Южно-Сахалинска 3 июня. Служащего госпитализировали.

Инцидент произошел в фойе здания в доме 173 по улице Ленина, сообщает «Интерфакс». Детали происшествия и мотивы нападавшего пока не ясны, также не сообщается о его задержании.

В администрации лишь отметили, что на место прибыли оперативно-следственные группы, а работа продолжается в штатном режиме.





