Росстандарт отменит в России около десяти тысяч ГОСТов времен СССР

В России отменят около десяти тысяч ГОСТов советского времени, которые устарели и, по мнению Росстандарта, мешают развитию экономики. Об этом 3 июня заявил глава ведомства Алексей Абрамов.

«Большинство из них относится к сфере добровольного применения, и все они в ближайшей перспективе подлежат пересмотру или отмене», – рассказал он РИА Новости.

Алексей Абрамов добавил, что «средний возраст» национального стандарта с 2012 года уже сократился с 21 года до 17 лет, а в 2021 году его доведут до 10-11 лет. В Росстандарте полагают, что обновленные стандарты подтолкнут предприятия к переходу на современную техническую политику.

Ранее в России появились новые ГОСТы, которые устанавливают границы допустимых манипуляций с упаковкой товара, чтобы избежать ситуаций с продажей девяти яиц по цене десятка и ей подобных.





