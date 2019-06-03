На Комендантском проспекте строитель чудом выжил, упав с 8 этажа. Врачам пришлось бороться за его жизнь в операционной

Рабочий упал в шахту лифта на стройке в Приморском районе Петербурга. Пострадавшего нашли лежащим на утеплителе. Он был госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии и пережил операцию.

По данным «Фонтанки», всё произошло 2 июня, около 11:30, на объекте, который строится по адресу: Комендантский проспект, 60, корп. 1. Мужчина, 25-летний гражданин Узбекистана упал в шахту лифта, предположительно с 8 этажа. Внизу был постелен слой утеплителя, и, возможно, именно он спас жизнь рабочему.

Мужчину экстренно госпитализировали в шоковую операционную третьей городской больницы с множественными переломами конечностей, груди и черепа.

В компании-застройщике «Фонтанке» подтвердили информацию о происшествии и уточнили, что на объекте генподрядчиком является ООО «Сотэкс», а в лифтовой шахте работы проводило ООО «НСК-Монолит».





