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Общество
03.06.2019 08:20
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СМИ: Россия резко сократила число военных советников в Венесуэле. США считают, что в Москве отчаялись спасти Мадуро

Российские специалисты, которые занимались подготовкой венесуэльских военных и обеспечением контрактов на поставку оружия корпорацией «Ростех», стали покидать страну. Если не так давно в стране находились 1000 военных советников, то сейчас их осталось несколько десятков, сообщает 3 июня РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.

Собеседники американского издания объяснили отъезд специалистов отсутствием новых контрактов и предположением, что режим президента Николаса Мадуро из-за сложной экономической ситуации не сможет расплатиться по предыдущим поставкам.

WSJ указывает, что поскольку именно Россия гарантировала предотвращение иностранной интервенции в Венесуэле, отъезд советников ставит в непростое положение Мадуро. При этом у него действительно нет возможностей заплатить «Ростеху», сообщает издание.

Источник WSJ, близкий к российскому правительству, рассказал, что в «Ростехе» взвесили все за и против и пришли к выводу, что поддерживать Мадуро больше не имеет смысла, поскольку «сражение проиграно». Отсюда, например, решение не строить предприятие по производству автоматов Калашникова.



Источник WSJ рассказал также, что приезд в Венесуэлу в марте 99 военных советников из России (после этого Дональд Трамп потребовал от Москвы «убраться из Венесуэлы») был политическим сигналом, поскольку к этому времени в «Ростехе» уже склонялись к тому, чтобы свернуть сотрудничество с Каракасом.

При предшественнике Мадуро Уго Чавесе Венесуэла активно покупала у России стрелковое оружие, вертолеты, танки, средства ПВО. При этом Москва гарантировала обучение венесуэльских военнослужащих.

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