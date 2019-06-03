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Общество
03.06.2019 08:07
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«Мир смотрит за этой бойней. Остановитесь». Трамп призвал Россию остановить бомбардировки Идлиба

Президент США Дональд Трамп призвал прекратить бомбардировки сирийской провинции Идлиб, охарактеризовав происходящее там как бойню.

«Ходят слухи, что Россия, Сирия и в меньшей степени Иран бомбят что есть мочи провинцию Идлиб и без разбора убивают много мирных жителей. Мир смотрит за этой бойней. Зачем все это? К чему все это приведет? Остановитесь!», – написал 3 июня американский президент в своем Twitter.

Как пишет РБК, 28 мая пресс-секретарь Государственного департамента США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон обеспокоен «неизбирательными атаками на мирное население и гражданскую инфраструктуру» в провинции Идлиб. Там назвали бомбардировки «безрассудной эскалацией конфликта».

Замглавы российского МИД Сергей Вершинин, комментируя заявления о бомбардировках Идлиба, напомнил американцам о Ракке, которую авиация западных союзников «превратила в мертвый город», пытаясь захватить так называемую столицу «Исламского государства» (запрещенной в России террористической организации).

Ситуация в Идлибе обострилась в начале мая. В ходе боестолкновений сирийской правительственной армии удалось немного продвинуться к южной границе провинции, после чего авиация и артиллерия начали обстрелы с целью уничтожения укрепленных позиций противников президента Сирии Башара Асада.



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