СМИ: Служившего в спецназе ГРУ бойца убили в уличной драке в Подмосковье. Он пытался разнять дерущихся

О гибели бывшего спецназовца ГРУ в драке в Подмосковье сообщают СМИ вечером 2 июня.

По информации управления Следкома по региону, 35-летний местный житель погиб 1 июня в поселке Путилково Красногорского района. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

«Предварительно установлено, что между потерпевшим и группой молодых людей из-за личных неприязненных отношений произошел конфликт, в результате которого неизвестный нанес своему оппоненту смертельное ножевое ранение. Сразу после этого злоумышленник скрылся с места происшествия», – говорится в заявлении ведомства.

«Лента.ру» называет погибшего бывшим ефрейтором ГРУ Никитой Белянкиным. Издание, ссылаясь на Telegram-канал «WarGonzo», пишет, что военный погиб в драке против десяти выходцев с Кавказа. Якобы, проходя мимо паба со своей девушкой, бывший спецназовец увидел, как группа людей избивает двоих местных жителей (по информации телеграм-канала Baza, одного). Решив заступиться и разнять драку, Белянкин погиб сам.







Издание утверждает, что погибший родом из Новосибирска и несколько раз был в боевых командировках в Сирии в 2016-2017 годах, за что был представлен к правительственным наградам. Из спецназа ГРУ он ушел несколько месяцев назад, отслужив по контракту четыре года.