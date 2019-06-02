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Власть
03.06.2019 00:06
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Кандидатская дюжина. Кто будет помогать Александру Беглову на выборах

К концу уикенда о желании стать губернатором Петербурга заявили дюжина претендентов и Александр Беглов. Избирательная кампания официально стартовала в пятницу. За воскресенье по команде муниципальные депутаты поставили подписи почти за всех из появившихся в Горизбиркоме.

Кандидатская дюжина. Кто будет помогать Александру Беглову на выборах

Александр Коряков/Коммерсантъ

Врио губернатора Александр Беглов в субботу, 1 июня, обрел новый статус: после раннего визита в городскую избирательную комиссию он стал пока еще не зарегистрированным, но уже кандидатом. Вслед за ним на протяжении двух дней один за другим пришла еще дюжина человек. Почти никто из будущих соперников Беглова критиковать главного оппонента не готов, а некоторые и вовсе поддерживают.

Выборы для временно исполняющего обязанности губернатора начались в 8:30 утра 1 июня, когда он зашел в здание Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Официально учреждение было еще закрыто, но члены комиссии были на месте и приняли заявление о выдвижении в губернаторы. В избиркоме объяснили, что документами занималась рабочая группа, которая трудится по собственному графику. Будущий кандидат к моменту появления СМИ уже уехал выдавать квартиры детям-сиротам и машины родителям многодетных семей.

Как и ожидалось, Беглов решил стать самовыдвиженцем, это значит, что, помимо подписей муниципальных депутатов, ему для регистрации нужны будут еще и подписи 76 тысяч жителей.

Более пунктуальным оказался глава муниципального округа «Южно-Приморский» Андрей Алескеров, которого на выборы отправила партия «Патриоты России». Появившись в костюме и белой рубашке, он был немногословен: «Меня волнует судьба города, но программные моменты буду решать после регистрации», – бросил он журналистам



Чуть позже в дверях избирательной комиссии замаячил просто одетый невысокий мужчина. Сказав, что он кандидат, вместе с такой же незаметной дамой, проскользнул в помещение, где сидела рабочая группа. Уже отдав документы, бывший омбудсмен города и депутат двух созывов ЗакСа Игорь Михайлов расправил плечи и поставленным голосом рассказывал, в какой момент он понял, что пора что-то менять – когда жители не смогли отсудить миллионы, которые будто бы были потрачены на отопление их дома, но так и не дошли до ресурсоснабжающих организаций. На выборы он собрался идти самовыдвиженцем, как и Александр Беглов.

Следующим на очереди в губернаторы оказался глава регионального исполкома Общероссийского народного фронта Павел Созинов. 49-летний общественник решил пойти на выборы от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». Пока он ждал приглашения войти с документами в зал, где шел процесс принятия документов, неожиданно вернулся уже ушедший было Андрей Алескеров. Горизбирком допустил ошибку в адресе его проживания, и это дало возможность старым знакомым встретиться. Соперники за губернаторское кресло шутили и поддерживали светскую беседу, пока не пришло время вернуться к оформлению их нового статуса.

Последним 1 июня документы сдал главный врач Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Межрайонный врачебно-физкультурный диспансер №1" Владимир Григорьев. Молодой и уверенный он рассказал журналистам, что весной поспорил с коллегами об украинских выборах: «Решили, что если Зеленский выиграет, я должен подать свою кандидатуру». Но потом как-то пал духом и решил не продолжать сравнение, и, видимо, чтобы не возникло мыслей о роли Александра Беглова в этой метафоре, на всякий случай сказал: «Александр Беглов такой же участник избирательной кампании, как и я, если нас зарегистрируют, тогда уже посмотрим, как мы будем выстраивать взаимоотношения».

По расписанию приходили кандидаты и 2 июня: друг за другом проследовали муниципальный депутат города Сестрорецк Николай Заборский из «Партии Прогресса», муниципальный депутат поселка Петро-Славянка Владимир Козыро из «Демократической партии России» и педагог музыки Любовь Посняченко из «Коммунистической партии социальной справедливости». Все они не сильно владели пониманием, что такое программа кандидата и что в ней должно быть отражено, но главное – никак не хотели выступать на выборах против Александра Беглова:

«Кто сказал, что он главный конкурент? Последнее слово за избирателем», – удивился Козыро на вопрос, может ли он что-то противопоставить кандидату, которого поддерживает партия власти. Заборский назвал нынешнего врио губернатора хозяйственником и претензий к его деятельности высказывать не стал. Посняченко пошла дальше и заявила о намерении сотрудничать и делиться опытом с Бегловым по вопросам развития дополнительного образования.

Опытные участники выборов в губернаторы (оба уже боролись за этот пост  – Амосов в 2003-м набрал 7,6% процента голосов в компании с Валентиной Матвиенко, Петров в 2014-м 2,36%, проиграв Георгию Полтавченко) Андрей Петров из «Родины» и экс-яблочник Михаил Амосов, выдвинутый от «Гражданской платформы», пришли к 10 утра. Петров заявил, что удовлетворен тем, как Беглов руководит городом, а Амосов сообщил, что не хочет строить кампанию на критике.

Владимир Бортко (КПРФ), Надежда Тихонова («Справедливая Россия») и Олег Капитанов (ЛДПР) явились в Горизбирком с группой поддержки, активно дискутировали с журналистами и были в приподнятом настроении, да так, что кто-то из Горизбиркома пошутил: «Вы прямо как в ЗАГС».

Уверенней всех был Олег Капитанов. Он заметил, что готов конкурировать с любым кандидатом, но к врио губернатора Александру Беглову претензий не имеет, так как тот «хорошо работает» и «исполняет свой долг, советуясь с депутатами». В ответ на вопрос, почему тогда Капитанов решил все-таки пойти на выборы, представитель ЛДПР заметил, что «у каждой политической партии должен быть свой кандидат».

К обеду вереница выдвиженцев закончилась. И хоть времени заявить о своих губернаторских амбициях осталось еще почти месяц, муниципальные депутаты разных советов Петербурга чуть ли не в ногу начали марш к нотариусам, чтобы отдать свои подписи кандидатам для прохождения регистрации. Для того, чтобы попасть в бюллетень, напомним, кандидату нужно собрать 155 автографов (всего муниципальных депутатов не более 1,5 тысяч).

Как рассказали «Фонтанке» собеседники в муниципалитетах трех районов, им, якобы, прислали из районных администраций конверты, где было написано, кто как подписывается. «В итоге подписи поставили все за 12 кандидатов (кроме Игоря Михайлова – прим.ред.). За Беглова подписывались главы муниципальных советов, остальные – за других участников, фамилии которых многие и слышали-то первый раз».

По словам источников, небольшие муниципальные советы подписались за «шорт-лист»: Амосов, Беглов, Бортко, Капитанов, Тихонова. Ранее «Фонтанка» писала, что именно такой состав может оказаться в избирательном бюллетене 8 сентября.

Выборы в Петербурге состоятся 8 сентября, заявлять об участии в них можно до 1 июля. С 20 июня кандидаты смогут приносить собранные подписи для регистрации, одновременно им нужно будет заявить, кого они отправят в случае победы в Совет Федерации. Поговаривают, что Александр Беглов может среди претендентов на эту роль указать не Валентину Матвиенко, а главу СВР Сергея Нарышкина.

Ксения Клочкова,

«Фонтанка.ру»

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