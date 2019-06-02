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Общество
02.06.2019 23:16
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Boeing заявила о дефектных деталях в самолетах 737NG и 737MAX

Компания Boeing обнаружила не соответствующие нормам прочности рельсы отклоняемых предкрылков в десятках самолетов моделей 737NG и 737MAX. Они должны быть заменены в течение десяти дней.

Об этом говорится в сообщении американского регулятора, которое 2 июня приводит РИА Новости.

«Boeing проинформировал FAA (Федеральное авиационное управление – ред.), что рельсы отклоняемых предкрылков определенных 737NG и 737MAX могли быть произведены не должным образом и могут не соответствовать всем применимым обязательным требованиям к прочности и сроку службы», – говорится в документе.

По итогам совместной с FAA проверки установлено, что под это подпадают до 148 деталей, произведенных подрядчиком второго уровня. Компания определила список самолетов, на которые могли быть установлены эти элементы.



«В США затронуты 32 NG и 33 MAX. По всему миру парк затронутых этим машин – 133 NG и 179 MAX», – сказано в документе.

Не соответствующие нормам детали могут раньше срока выйти из строя или треснуть.

«Хотя полный выход из строя рельса отклоняемого предкрылка не приведет к потере самолета, остается опасность, что сломавшаяся деталь может привести к повреждению самолета в полете», – сказано в заявлении.

Компаниям, летающим на самолетах с дефектными элементами, предписано в течение десяти дней снять их.

Справка:

Полеты самолетов модели 737МАХ приостановлены в США и многих других странах после того, как два таких авиалайнера разбились. В марте Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air.

После катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 МАХ 8. В США Федеральное авиационное управление ввело запрет на эксплуатацию этой модели. В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования (MCAS). Компания Boeing занимается устранением этих недочетов и обновила программу обучения пилотов.

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