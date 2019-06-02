Boeing заявила о дефектных деталях в самолетах 737NG и 737MAX

Компания Boeing обнаружила не соответствующие нормам прочности рельсы отклоняемых предкрылков в десятках самолетов моделей 737NG и 737MAX. Они должны быть заменены в течение десяти дней.

Об этом говорится в сообщении американского регулятора, которое 2 июня приводит РИА Новости.

«Boeing проинформировал FAA (Федеральное авиационное управление – ред.), что рельсы отклоняемых предкрылков определенных 737NG и 737MAX могли быть произведены не должным образом и могут не соответствовать всем применимым обязательным требованиям к прочности и сроку службы», – говорится в документе.

По итогам совместной с FAA проверки установлено, что под это подпадают до 148 деталей, произведенных подрядчиком второго уровня. Компания определила список самолетов, на которые могли быть установлены эти элементы.







«В США затронуты 32 NG и 33 MAX. По всему миру парк затронутых этим машин – 133 NG и 179 MAX», – сказано в документе.

Не соответствующие нормам детали могут раньше срока выйти из строя или треснуть.

«Хотя полный выход из строя рельса отклоняемого предкрылка не приведет к потере самолета, остается опасность, что сломавшаяся деталь может привести к повреждению самолета в полете», – сказано в заявлении.

Компаниям, летающим на самолетах с дефектными элементами, предписано в течение десяти дней снять их.