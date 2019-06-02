Подбит автобус, «Логан» горит, БМВ на газоне. Игра в шашечки на Оптиков попала на видео

Тройное ДТП произошло в Приморском районе Петербурга вечером 2 июня. Автор аварии неудачно перестроился и отправился в больницу.

Столкновение транспорта у 22-го дома по улице Оптиков засняли очевидцы. На кадрах видно, как белый «Рено Логан» пытается протиснуться между автобусом и «БМВ». Манёвр оказывается неудачным: «француз» догоняет автобус, цепляет «немца», вылетает на газон и воспламеняется.

По данным очевидцев, водителя «Рено» в состоянии средней тяжести госпитализировали.







В отдел пропаганды ГИБДД по городу и Ленобласти информация о пострадавших не поступала.

Белый «Рено Логан» сотворил аварию и на перекрёстке Каменноостровского проспекта и улицы Куйбышева 1 июня. Автомобиль поехал на жёлтый сигнал светофора. Пытаясь увернуться от столкновения с другой машиной, транспорт вылетел на тротуар. Под колёса попали пешеходы и велосипедист, машину придавило дорожным знаком. Двое взрослых пострадавших всё ещё остаются в больницах, восьмилетнего мальчика выписали домой.