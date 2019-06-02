«А что, так можно было?» Министерская дочка обходит боевых генералов в гонке за Кронштадт

Миллиарды на реконструкцию фортов Кронштадта даст федеральный бюджет. Миллионы на транспортную инфраструктуру возьмут у петербуржцев. Для всего остального есть инвесторы.

скриншот с сайта кронштадт.рф

Пришвартованная у набережной Макарова яхта «Баттерфляй» выделяется на фоне привычных Неве прогулочных теплоходов. Двухпалубная, ледового класса, без сомнения, белоснежная – она еще неделю назад трудилась на Москва-реке в составе флотилии Radisson Royal. 3 июня стартует месяц пилотных рейсов из Петербурга в Кронштадт.

«Впервые открыта возможность осмотра со стороны моря одной из самых укрепленных военно-морских баз мира», – говорится на официальном сайте компании.

Москвичи лукавят. Туристический маршрут вдоль всех фортов был открыт ОАО «Третий парк» в 2010-м. Отправление, правда, из Кронштадта, зато цена почти вдвое меньше. То, что курируемый дочерью министра обороны проект «Остров фортов» в целом с хитринкой, стало понятно в ходе презентационного пресс-тура.

Отличие новых покорителей Кронштадта – в открытости. Детали предыдущих прожектов приходилось выцарапывать у осведомленных. Стремительность на втором месте. В декабре предложенная министром Орешкиным концепция понравилась Владимиру Путину. 13 мая 2019-го реестр зафиксировал новое юрлицо – автономная некоммерческая организация по развитию туристко-рекреационного кластера в г. Кронштадте «Остров фортов».







Для сравнения – от замысла до регистрации парка «Патриот» прошло три года. При том, что в обоих случаях Минобороны выступает учредителем. Но «Патриот» курирует замминистра генерал Картаполов, а АНО – ближайший сподвижник самого министра Шойгу Тимур Иванов. Над грандиозностью концепции парка «Патриот» «Фонтанка» в свое время иронизировала, проводя параллели с Нью-Васюками. Годы показали, что предела у фантазий нет.

Дети великого комбинатора

С концепцией «Острова фортов» можно ознакомиться на сайте проекта (кронштадт.рф). Для раскрутки использованы многие инструменты: интерактивная карта, соцсети, путешествие по Кронштадту будущего в очках VR. «Идеальное сочетание современной инфраструктуры и истории, – обещает диктор в презентационном ролике. – Неприступные форты становятся ближе. Александр I с интерактивной театральной площадкой. Кроншлот с восстановленной внутренней мариной и залом для проведения торжественных церемоний по канонам XVIII века. Петр I с яркими историческими реконструкциями».

Амбиции авторов растут с каждой секундой: аттракцион виртуальной реальности, прогулка по действующим военным кораблям, паром из Хельсинки, океанариум с технопарком, дайвинг-центр, дириджабледром, канатная дорога. Финал логичный – гостиничные комплексы от трех до пяти звезд, рестораны, 5 миллионов туристов в год, тысяча рабочих мест.

«Проект, который мы сегодня представляем, имеет все шансы стать одним из самых масштабных проектов в современной истории Петербурга», – сообщила журналистам представитель АНО Марика Каратаева.

Прессу пригласили обкатать новый маршрут до Кронштадта накануне его официального запуска. «Проект располагается на территории 80 гектаров. Для понимания и для сравнения это два Ватикана», – восхитилась Каратаева. Без упоминания Финского залива в контексте колыбели русского флота не обошлось. Мысль подхватил модератор: «Логично, что пресс-конференция наша проходит на воде. Учитывая, что создается по сути остров, посвященный военно-морской славе, и вот мы сейчас движемся в направлении, а не просто где-то в кабинете сидим. Есть в этом символизм какой-то?». «Да, безусловно», – откликнулась Марика Каратаева, не подозревая еще, что нехватки символизма не будет.

Представитель Смольного (второго учредителя АНО), глава комитета по развитию туризма Евгений Панкевич был вдохновлен не менее. Петербург готовится перебить свой прошлогодний показатель в 8,2 миллиона туристов. «Минимум на 10 процентов», – предсказал чиновник, отметив, что остров Котлин в 2018-м посетили 1,5 миллиона человек, причем несколько неожиданным стал интерес со стороны китайцев. «Такой комфортабельный маршрут в общем и целом Петербургу нужен, – одобрил он яхту «Баттерфляй». – У нас более ста интересных маршрутов работает по рекам и каналам. Поэтому данный маршрут мы видим, как интересную интеграцию, которая не останется без внимания туристов».

Как рассказал Панкевич, эксперты оценивают петербургский рынок водного туризма в три миллиарда рублей. Не удивительно, что он манит московский бизнес. Петербуржцам, к слову, бенефициары флотилии Radisson Royal знакомы. С дочерней структурой партнеров Года Насимова и Зараха Илиева жители Купчино пять лет воевали за парк Интернационалистов, где столичные предприниматели видели торговый центр и океанариум. В конце прошлого года стало известно, что Смольный договорился о переносе строительства. В концепции «Острова фортов» тоже океанариум, и он будет «самым крупным в России».

В граните не высечено

«Кронштадт – город очень тихий, но, наверное, все изменится, когда мы увидим там русских, финских и китайских туристов. А сейчас, когда на одном конце улицы начинает двигаться машина, то на другом конце это слышно. Это такая мини северная Венеция. Много исторических домов на квадратный километр, разные периоды, от петровского барокко до модерна советских зданий, и очень мало людей», – приглашенный организаторами историк Лев Лурье коснулся двух, пожалуй, самых острых моментов, которые проходились по бумажным планам всех предыдущих покорителей города-острова. Упомянутый Лурье «особый народ кронштадтцы» обладает несколько двойственным менталитетом: их одинаково раздражают и руины построек-памятников, и посягательство на провинциальную размеренность жизни.

Выпускнице МГИМО, функционеру администрации президента и Агентства стратегических партнерств Марике Каратаевой сомнения местных не кажутся неразрешимыми. «Все, что вы видите, это задумка, это концепция, это идея, она может видоизменяться в зависимости от того, а что город сам попросит, – ответила она. – У нас сейчас начинает работать сайт, на котором будет построен диалог с местными жителями, и в принципе с питерцами (прямо так и сказала – питерцами). Мы открыты к предложениям. Это не то, что высечено в граните, и придёт в город помимо его воли, помимо его желания».

По словам Каратаевой, на реализацию проекта уйдет лет пять. «Сдаваться он будет, безусловно, поэтапно», – уточнила, не отводя своих глаз от скептично настроенной прессы. Была готова и к главному вопросу. «Это очень разумная финансовая модель, которая включает федеральные ресурсы, когда это касается реставрации, реконструкции объектов культурного наследия. И это справедливо совершенно, потому что на инвесторов перекладывать эти расходы невозможно, они невозвратные. И это задача государства. Это то, что касается реставрации-реконструкции фортов. Это федеральные деньги, это деньги инвестора и, безусловно, мы рассчитываем на то, что со стороны города Санкт-Петербурга нам окажут посильную помощь в части транспортных развязок, транспортной логистики, подключения к коммуникациям и так далее», – деловито разложила она по корзинам финансовую ответственность.

Но суммы не назвала: «Я бы сейчас не стала считать в чужом кармане, потому что мы эту модель считаем. В зависимости от того, что выберут сами кронштадтцы, от этого будет зависеть цена». Наверное, Марика Каратаева и сама не догадывается, что раскрыла секрет успеха. Многомиллиардная реставрация за федеральный счет, инфраструктура – за городской, инвестору остается только построить гостиницы и организовать досуг. О такой финансовой модели не мог мечтать ни один из преобразователей Кронштадта.

Стартом проекта организаторы считают запуск коммерческих маршрутов в Кронштадт. Следующим шагом станет выставка картин Айвазовского. По словам Каратаевой, с 1 июля по 1 сентября в кронштадтской детской художественной школе будут экспонироваться полотна из частных коллекций, вход бесплатный.

Форты и тысяча чертей

Изначально в программе пресс-тура было заявлено посещение всех трех фортов, но к моменту отправления из Петербурга речь шла уже лишь о Кроншлоте и Александре I. Как пояснил «Фонтанке» глава Северо-Западного Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК) Владимир Филановский, формально форт Петр I уже передан ведомству в оперативное управление, но фактически на нем все еще находится действующая военная часть. Судьба Кроншлота и Александра I пока в стадии обсуждения. Форты закреплены за Минобороны, но распоряжением правительства должны быть отданы парку «Патриот». Премьер Дмитрий Медведев подписал документ в октябре 2018-го, то есть за месяц до того, как его подчиненный, министр экономразвития Максим Орешкин положил на стол президенту Путину альтернативную идею.

Упомянутый в начале символизм проявил себя на подходе к Котлину. И без того хмурое небо насупилось еще больше. Кронштадт встречал гостей. По погоде отменили Кроншлот. Перед Чумным (второе название форта Александр I) была обещана дочь министра обороны Ксения Шойгу. Она вошла в состав созданной в апреле рабочей группы по развитию Кронштадта. К пресс-подходу экс-сотрудник телеканала «Звезда» Максим Додонов зачитал телевизионным журналистам титр: «советник заместителя председателя правления Газпромбанка». На яхте Ксении не было, сойдя на Летней пристани пришлось подождать. Вот тут-то и пригодился Михаил Боярский, которого на презентацию позвали, но за стол со спикерами пресс-конференции не посадили. Всесоюзный любимец два часа бродил по палубам «Баттерфляй», изредка попадаясь под камеры скучающим телевизионщикам. По прибытии Боярскому предстояло быть на разогреве министерской дочки. Пару минут неловкого молчания – у прессы не было вопросов к артисту. Михаил Сергеевич спас положение, дав при этом универсальный комментарий на века.

«Я так понимаю, что я первый турист, который приехал. Новый проект, но за мной будут миллионы и миллионы граждан всего земного шара, потому что это уникальное место, которое сохранило все, что можно сохранить: историю, архитектуру, воздух, настроение, романтику, так что все впереди. Дай бог, чтобы не испортили ничего, что оставили нам наши великие предки. С девизом «Не напортить» – вот, что должны помнить все, кто будет прикасаться к этой святой земле», – сказал Боярский, умудрившись ни разу не упомянуть Кронштадт.

Четыре минуты с Ксенией Шойгу

Идеолог любительских соревнований «Гонка героев» Ксения Шойгу предстала, очаровательно улыбаясь. Первый вопрос задал сам Максим Додонов. «Как во всей больших проектах, наиболее устойчивой, наиболее эффективной финансовой моделью является смарт-модель. Это диверсификация разных источников финансирования», – не переставая улыбаться, начала Ксения и стало ясно – 28-летней выпускнице экономического факультета МГИМО есть что посоветовать правлению банка из топ-3 по России.

Она говорила, ни разу ни запнувшись, пренебрегая смысловыми паузами, и речь ее журчала, журчала…

«На данный момент в кронштадтском проекте у нас представлено три таких источника, двумя из которых занимается наш банк, как финансовый институт, который сопровождает, как юридически, так и финансово проект развития туристко-рекреационной зоны в городе Кронштадт. Это инвестиционные деньги, это люди и компании, которые рассчитывают на окупаемость своих инвестиций, так и меценатство, это компании, и большие корпорации, частные бизнесмены, которые решили поддержать инвестированием в Кронштадт, в какой-то определенный объект, своих денег, рассчитывая на окупаемость. Но тем не менее мы абсолютно четко понимаем, что основной задачей данного проекта является операционная безубыточность подобных инвестиций. Ну и, конечно, третий источник финансирования – это не касающийся проекта финансово, но касающийся абсолютно точно Кронштадта и развития Кронштадта, это реставрация трех фортов, которая идет по линии министерства культуры и будет реализована им же».

Право второго вопроса досталось федеральному «Коммерсанту», и журналиста живо интересовал вклад «Газпромбанка». Тут все еще проще – он неоценим. Это «точка сборки», «единая точка аккумулирования всех инвесторов». Банк организует и ведет переговоры, в том числе и с иностранцами. Пул инвесторов будет сформирован и представлен к концу года. Третий вопрос – «региональной прессе». Принадлежащий Смольному канал «Санкт-Петербург» посчитал важным уточнить информацию из пресс-релиза: будет ли проект представлен на предстоящем экономическом форуме? «Будет!» – еще очаровательнее улыбаясь, Ксения пересказала ранее неоднократно звучавшее.

На этом пресс-подход был завершен. Стало понятно, почему он проходил не на двухпалубной яхте – на земле ей было куда деться, у причала ждал представительского класса «Мерседес» с водителем. В сопровождении личного секьюрити Ксения Шойгу устремилась к автомобилю. Попытки корреспондента «Фонтанки» обратиться с уточняющими вопросами были пресечены Максимом Додоновым в такой форме, словно раньше он работал не на телеканале «Звезда», а, по меньшей мере, в охране президента Путина. Улыбалась ли при этом Ксения, неизвестно, ее лицо было наглухо укрыто капюшоном черной ветровки.

Императорский прием

С уходом генеральской дочки погода испортилась окончательно. Но осмотр форта Александр I решили не отменять. Негодование Финского залива свело на нет замысел удивить журналистов «архитектурной подсветкой» форта Петр I, мимо которого проходили. В мглистой серости ряды лампочек по периметру казались блеклыми. На высокой волне швартовались со стуком. От форта Константин шли минут 30. Если верить кураторам проекта «Остров фортов», канатная дорога сократит этот путь до 10 минут. Кронштадт плевался промозглым ветром, Чумной форт неохотно подставлял под объективы свои укрепления, прибывшие на катере и специально к визиту моряки ЛенВМБ хмуро поглядывали на часы.

На экскурсию выделили 40 минут, через час журналистов погрузили обратно на паром «Рипербан». Ксении Шойгу, напомним, на его борту не было, но это не помешало отчитаться в «Инстаграм» фото и видео с форта Александр I. «Вместе с участниками рабочей группы и экспертами провели пресс-тур для СМИ России и мира (да-да! Reuters, Синьхуа, скандинавская пресса)!» – появилась запись в ее соцсети.

Ксения не видела еще одного проявления символизма – лишь только «Рипербан» отчалил от Чумного, ветер стих, дождь прекратился. Хитро щурясь на внезапном солнце, Александр I провожал гостей.

И тысячи островов мало

Спецпредставитель губернатора Петербурга, многолетний участник всех возможных групп по развитию Кронштадта Анатолий Котов признался в разговоре с «Фонтанкой», что на сегодняшний день нет четкого понимания, как уместить на одном острове и парк «Патриот», и «Остров фортов», и переезд ВУНЦ, и примерно еще сотню не менее интересных проектов.

«Очевидно, для всех проектов, которые ведутся, необходимо развитие инфраструктуры: дороги и инженерно-коммунальные сети. Это факт непреложный», – сказал Котов.

По его словам, рабочая группа сейчас готовит заявку на бюджет 2020 года. Почти 900 миллионов рублей потребуется только на модернизацию первой развязки КАД. Во-вторую очередь поставлено строительство и продолжение Цитадельского шоссе, третьим этапом станет расширение Кронштадтского шоссе. «Нам нужна вторая объездная часть, и мы по ней сейчас работаем, – рассказал Котов. – Чтобы мы ни делали, вот эти инфраструктурные вещи – номер один». Чтобы рассчитать, сколько потребуется денег на увеличение мощности городских сетей (электроснабжение, канализация и прочее), нужно дождаться ответа от военных. «Мы работаем по всем трем проектам Минобороны: парк «Патриот», торгово-выставочный кластер и ВУНЦ. Как только мы от них получим исходные данные (по нагрузке), мы будем понимать, что нам нужно сделать, чтобы они получили реализацию, и не нарушили некую стабильность в городе», – пояснил Котов.

Юлия Никитина,

«Фонтанка.ру»