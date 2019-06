Во Флориде трёхметровый аллигатор устроил вечеринку в винном погребе

Крокодил внушительных размеров забрался в дом к жительнице города Клируотер во Флориде. О задержании зубастого налётчика рассказывается в твиттере местной полиции.

See you later, alligator ? A scaly 11-foot-long gator broke into a Clearwater home overnight through some low windows in their kitchen. Clearwater Police officers and a trapper responded to the scene to capture and remove the gator. There were no injuries. pic.twitter.com/jsOxRNfkEV

Трёхметровый аллигатор разбил окно в частном доме и залез в винный погреб. Около трёх часов ночи 31 мая женщина услышала шум, спустилась вниз и чуть не столкнулась лицом к лицу с опасным гостем. Хозяйке удалось вовремя его заметить и вызвать службу спасения.

Приехавшие на место специалисты обезвредили хищника. Аллигатор успел поломать мебель и разбить пару бутылок вина. «Красная жидкость на видео – вино, а не кровь», — написали полицейские.

We know you've been chomping at the bit for more visuals from today's alligator trespassing in Clearwater? The male alligator was 10 to 11 feet in length. During the apprehension, the alligator knocked over several bottles of wine. The red liquid in the video is wine, not blood. pic.twitter.com/x6ktib6ajl