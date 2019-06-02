После взрывов в Дзержинске порядок в городе наводят 2 тыс. человек

Более 2000 человек задействованы в восстановительных работах после взрывов на оборонном заводе «Кристалл» в Дзержинске, рассказал вечером 2 июня нижегородский губернатор Глеб Никитин.

«Более 2 тысяч человек задействованы в восстановительных работах. Это сотрудники предприятий, более тысячи человек – сотрудники МЧС, МВД, военные. Хотелось бы отметить волонтеров – более 150 человек. Отдельное спасибо родителям в детсадах и школах, они вышли на работы еще в субботу», – приводит слова чиновника РИА Новости.

По предварительным оценкам, в Дзержинске и соседнем поселке Пыра повреждено остекление в 452 зданиях. Это более 900 окон – не только в жилых домах, но и десятках детских садов, магазинов, школ и т.д.

Помощь Дзержинску оказывает Нижний Новгород, который находится примерно в 30 км. Управляющие компании выделили по две бригады, которые направили в райцентр.

По словам Никитина, на некоторых объектах работы уже завершены. На оставшихся объектах восстановительные работы продолжатся 3 июня. Завтра же обещают начать выплаты пострадавшим.





