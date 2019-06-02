Руководство орловской колонии уволят после празднования Пасхи под девизом «Жизнь ворам!»

Уволить руководство исправительной колонии в Орловской области после «пасхального» видео пообещали в Федеральной службе исполнения наказаний. В ИК-2 строгого режима в Ливнах праздник Воскресения Христова отмечали под лозунгом «Жизнь ворам!»

«Меры дисциплинарного характера к руководству колонии будут приняты. Руководитель, его заместитель будут уволены», – заявил замдиректора ФСИН Валерий Максименко в эфире радио «Говорит Москва» вечером 2 июня.

Он не исключил, что наказать могут и начальника Орловского управления ФСИН.

Максименко оговорился: само празднование Пасхи не противоречит правилам колонии, но проходить подобное должно «под контролем или при участии руководства колонии или тюрьмы». В кадрах же, разошедшихся по Сети, нет ни одного сотрудника ИК-2. Заключенные пируют на деньги «братвы» и наряду с «Христос Воскресе!» кричат: «Жизнь ворам!» – «Вечно!»







Ранее руководство Орловского управления ФСИН пообещало провести служебную проверку после появления скандальных кадров.