Вот оно какое, наше лето. Под Иркутском прошел сильный снегопад

Первый летний снег выпал 2 июня в Иркутской области. И хоть толщина покрова не сравнится с сибирской зимой, автомобилистов на летней резине снегопад застал врасплох.

Кадры снял и опубликовал в соцсетях местный житель. По утверждению автора, ролик сделан сегодня. Судя по видео, на трассе Братск-Усть-Илимск встали как легковые автомобили, так и большегрузы. На дороге даже образовалась снежная колея. Без зимней резины водители не рисковали ехать дальше.

«Самое быстрое лето на моей памяти», – пошутил в Интернете один из жителей Усть-Илимска.





