«В Шереметьево подрастает запас для футбольной сборной». Подброшенный работником сигнальный конус оказался на крыле самолета

В авиационный футбол сыграл в столичном аэропорту работник. К его меткости стоит присмотреться клубам: подброшенный с ноги сигнальный конус оказался на крыле самолета.

Видеозапись разместил 2 июня сайт радиостанции «Говорит Москва». Кадрами, снятыми, по утверждению журналистов, в Шереметьево, поделились с аудиторией слушатели. На ролике видно, как сотрудник аэропорта в спецжилете, скучая, пинает сигнальный конус перед бортом «Аэрофлота». Один из бросков оказался настолько сильным (и точным!), что пластиковый предмет залетает на крыло лайнера. Сотруднику не хватило роста, чтобы снять с крыла конус. Поглядев на результат своих стараний, он ушел из кадра.

«В Шереметьево подрастает запас для футбольной сборной», – комментируют ролик в соцсетях.

От представителей аэропорта пока не поступило объяснений.







Напомним, на прошлой неделе при выполнении полета в Ижевск «Суперджет» «Аэрофлота» получил повреждения от металлического троса заземления. Позже выяснилось, что сотрудники наземной службы не открепили трос при отправлении самолета из Шереметьево. После посадки и заруливания на поверхности борта насчитали несколько десятков отверстий.