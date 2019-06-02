Аэропорт Хельсинки предупредил о багажных пробках. В очередь могут встать и петербуржцы

Сбой в системе обработки багажа возник в аэропорту Хельсинки-Вантаа 2 июня. Об этом сообщается на сайте оператора воздушной гавани, компании Finavia.

«Мы столкнулись с техническими проблемами, которые влияют, например, на обработку багажа. Пожалуйста, прибывайте в аэропорт с запасом времени и готовьтесь при необходимости лететь только с ручной кладью» — отмечается в сообщении.

Сбой затронул рейсы, вылетающие во второй половине дня, среди них и рейс на Петербург. Его выполняет крупнейшая авиакомпания страны Finnair. Перевозчик в своих социальных сетях также предупреждает клиентов о возможных неудобствах.





