Забег в купальнике на финале Лиги чемпионов принес американской модели 2 млн подписчиков в Instagram. Но страница заблокирована

На инстаграм Кинси Волански, которая накануне полуголая выбежала на поле во время матча финала Лиги чемпионов, продолжают массово подписываться пользователи. За последние несколько часов у американки нашлось более полутора миллионов новых поклонников.

Ladies Can you do what Kinsey Sue did for her boyfriend Vitaly and Guys can you allow your girlfriend? pic.twitter.com/1Qno6AsqqV — Suzzette (@queensuzzette) 1 июня 2019 г.







Если до своего спринта у Волански было 300 тысяч подписчиков, то к полудню 2 июня было уже более 2 млн. Однако на момент публикации новости станица американской модели недоступна. Причина пока не известна.

Напомним, Волански выбежала в откровенном купальнике на поле на 18-й минуте матча финала Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» в Мадриде. Впоследствии выяснилось, что она подруга пранкера Виталия Здоровецкого, а на купальнике у нее было размещено название его youtube-канала.