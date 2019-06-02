Максакова обратилась к главе СК в телеэфире. Артистка назвала бывшего подчиненного Бастрыкина предполагаемым убийцей своего мужа

К главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину в телеэфире обратилась оперная певица Мария Максакова. Она назвала фамилию человека, который, по ее мнению, причастен к убийству ее супруга, бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. По словам артистки, к устранению политика может иметь отношение экс-сотрудник Следкома Денис Панаитов.

Ранее Максакова считала, что следы ведут к ее первому мужу, авторитетному бизнесмену Владимиру Тюрину, но теперь изменила точку зрения.

«Я прошу ознакомиться с материалами, попавшими в Сеть, <…> в которых Панаитов Денис Петрович сам признается в совершенном преступлении, я прошу применить к нему все нормы законодательства РФ, и я прошу Следственный комитет и лично вас, Александр Иванович, взять это дело под свой личный контроль», – заявила в эфире НТВ Максакова

Телеканал показал видео скрытой съемки со встречи оперной певицы с экс-начальником отдела СК Одинцовского района Московской области Денисом Панаитовым. По словам артистки, именно в его киевской квартире жили супруги после переезда на Украину. Взамен следователь якобы хотел московское жилье Вороненкова и Максаковой. Сделка состоялась 22 марта 2017 года, за сутки до смерти бывшего депутата Госдумы. На записи Панаитов говорит Максаковой, что у него были договоренности с «человеком».







«Умер он, не умер, убили, не убили – без разницы», – отмечает он.

Потеряв квартиру в Москве, Максакова так и не получила жилье в Киеве. В октябре 2018-го в элитную квартиру в украинской столице ворвались неизвестные, потребовав освободить помещение. Повторили попытку, поменяв замки, весной 2019-го.