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02.06.2019 17:59
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Максакова обратилась к главе СК в телеэфире. Артистка назвала бывшего подчиненного Бастрыкина предполагаемым убийцей своего мужа

К главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину в телеэфире обратилась оперная певица Мария Максакова. Она назвала фамилию человека, который, по ее мнению, причастен к убийству ее супруга, бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. По словам артистки, к устранению политика может иметь отношение экс-сотрудник Следкома Денис Панаитов.

Ранее Максакова считала, что следы ведут к ее первому мужу, авторитетному бизнесмену Владимиру Тюрину, но теперь изменила точку зрения.

«Я прошу ознакомиться с материалами, попавшими в Сеть, <…> в которых Панаитов Денис Петрович сам признается в совершенном преступлении, я прошу применить к нему все нормы законодательства РФ, и я прошу Следственный комитет и лично вас, Александр Иванович, взять это дело под свой личный контроль», – заявила в эфире НТВ Максакова 

Телеканал показал видео скрытой съемки со встречи оперной певицы с экс-начальником отдела СК Одинцовского района Московской области Денисом Панаитовым. По словам артистки, именно в его киевской квартире жили супруги после переезда на Украину. Взамен следователь якобы хотел московское жилье Вороненкова и Максаковой. Сделка состоялась 22 марта 2017 года, за сутки до смерти бывшего депутата Госдумы. На записи Панаитов говорит Максаковой, что у него были договоренности с «человеком».



«Умер он, не умер, убили, не убили – без разницы», – отмечает он.

Потеряв квартиру в Москве, Максакова так и не получила жилье в Киеве. В октябре 2018-го в элитную квартиру в украинской столице ворвались неизвестные, потребовав освободить помещение. Повторили попытку, поменяв замки, весной 2019-го.

Справка:

Максакова – вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, который в 2016 году вместе с ней уехал из России на Украину, а через год был убит в Киеве. Вороненков мотивировал отъезд политическими причинами, в Следственном комитете России этот шаг сочли попыткой скрыться от следствия: он был заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве. Следствие считает, что здание на улице Международной в Москве рыночной стоимостью 127 миллионов рублей было продано за 20 миллионов. По версии СК, что именно Вороненков финансировал мошенническую схему, давал указания соучастникам и лично контролировал процесс.

В начале октября 2017 года Генпрокуратура Украины заявила, что следствие установило заказчиков, организаторов и исполнителей убийства экс-депутата. По версии следствия, заказчиком является Владимир Тюрин — бывший гражданский супруг Максаковой, а организаторами и исполнителями — пятеро граждан Украины. Тюрин заявил о своей непричастности к преступлению и попросил оставить его семью в покое.

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