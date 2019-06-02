Жертвами гонки тракторов под Ростовом едва не стали журналисты. Потерявший управление транспорт влетел в группу репортеров

Лишь чудом не закончились трагедией гонки тракторов в Ростовской области. Во время заезда один из них въехал в группу сотрудников прессы.

Как сообщает издание «Ростов. Газета», гонки на тракторах под названием «Бизон-Трек-Шоу», уже не в первый раз проходят в регионе. 2 июня на трассу, которую устроили на дороге Ростов-на-Дону – Таганрог, выехали 30 участников. Во время заезда один из тракторов проехал через большую лужу, после чего его занесло в сторону репортеров, наблюдавших за гонками.

Журналисты успели отреагировать, поэтому пострадала только техника. Прерывать спортивное мероприятие организаторы не стали: комментатор лишь пожурил сотрудников прессы, что их просили быть «предельно внимательными». После этого мимо перепуганных репортеров вновь понеслись соревнующиеся сельхозмашины.





