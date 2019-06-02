Рособрнадзор рассказал об удалённых с ЕГЭ школьниках и DDoS-атаках на систему

За использование шпаргалок и телефонов с первых единых государственных экзаменов удалён 141 школьник. Об этом сообщается в официальном сообществе Рособрнадзора «ВКонтакте» 2 июня.

«Система контроля за ходом ЕГЭ отработана и надёжна, она позволяет оперативно выявлять практически все нарушения. Поэтому мы ещё раз призываем всех выпускников не рисковать своим будущим и не пытаться принести на экзамены шпаргалки и мобильные телефоны», — заявил руководитель ведомства Сергей Кравцов.

Результаты нарушителей будут аннулированы. Повторно сдать ЕГЭ они смогут не ранее, чем через год.

Во время проведения экзаменов были зафиксированы и DDoS-атаки. В Рособрнадзоре заверили, что на процесс организации Единого госэкзамена они не повлияли.







Основной период сдачи госэкзаменов у школьников проходит с 27 мая по 1 июля. Уже завершились испытания по литературе, географии, базовой и профильной математике, истории и химии. Следующий экзамен — по русскому языку – назначен на 3 июня.