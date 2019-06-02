Националисты снесли бюст маршала Жукова в Харькове. Мэр уже обещал его восстановить

Представители националистических организаций в Харькове снесли бюст маршала Георгия Жукова. На его место поставили украинский флаг.

Как сообщает 2 июня телеканал «112 Украина», пострадал памятник у Дворца спорта, рядом с которым пикетировали представители проукраинских организаций и партий. Правоохранительные органы пытались предотвратить акт вандализма, но не преуспели. Поводом для собрания стал съезд партии «Доверяй делам», который проходил во Дворце спорта и для участников которого активисты организовали «коридор позора».

Один из членов этой недавно образованной партии, мэр Харькова Олег Кернес, уже сообщил, что памятник восстановят. «Я посоветовался с Хомутынником (депутат Верховной Рады - прим. ред.), и он сказал, что за счёт фонда «Возрождение» восстановит памятник в ближайшее время», – цитирует чиновника «МедиаПорт».







Напомним, в начале мая в Харькове вандалы повредили памятник, посвященный провозглашению независимости Украины. Незадолго до этого в городе неизвестные забросали мусором памятник членам запрещенной в РФ экстремистской организации «Украинская повстанческая армия». Осенью в Киеве праворадикалы попытались снести памятник генералу Ватутину в Мариинском парке.