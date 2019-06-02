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Бизнес
02.06.2019 16:25
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«Роснефть» начала строительство топливозаправочного комплекса в Пулково. Смольный пытается взыскать с инвестора долги по аренде

В Пулково прошла церемония закладки первого камня в фундамент топливозаправочного комплекса. Стоимость проекта превысит 3 млрд рублей.

Как сообщает 2 июня «Роснефть», в церемонии участвовали главный исполнительный директор компании Игорь Сечин, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, заместитель президента – председателя правления Банка ВТБ Денис Бортников, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» Леонид Сергеев.

Проект реализуется дочерними структурами ПАО «НК «Роснефть» и Банка ВТБ на базе совместного предприятия ООО «ТЗК Пулково» (основной акционер – «Роснефть Аэро»). Мощность комплекса должна составить 300 тысяч тонн авиакеросина – это около половины годового объема заправок с учетом планов по развитию аэропорта. Проект предусматривает создание топливной инфраструктуры, в частности, системы топливных гидрантов под перроном, складов хранения топлива на 16 тысяч кубометров, насосно-фильтрационной станции, пункта налива авиатоплива, железнодорожных путей и эстакады.

Напомним, проект анонсировали еще в начале 2010-х, в 2015 году сообщалось о планируемых инвестициях в 4,5 млрд рублей. Позже проекту был присвоен статус стратегического, а завершение его строительства планировалась к середине 2018 года. Однако в конце 2017-го стало понятно, что сдать ТЗК в намеченный срок «Роснефть» не успеет: тогда председатель комитета по инвестициям Ирина Бабюк рассказала, что к лету 2018 года будет закончен только лишь проект планировки ТЗК, а новый срок завершения строительства проекта в Пулково – конец 2020 года. 



При этом в конце 2018-го комитет имущественных отношений подал иск с целью взыскать более 100 млн рублей долга по аренде участка и пеней с ООО «Топливозаправочный комплекс в Пулково». Чиновники сообщали, что еще в досудебном порядке пытались добиться от «Роснефти» погашения долга, однако это не принесло никаких результатов. На данный момент, согласно базе арбитража, дело приостановлено.

 

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