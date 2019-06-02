В Финляндии морщинистый шиповник объявили сорняком и запретили ввоз в страну

Шиповнику морщинистому объявили войну в Финляндии. С 1 июня в стране вступил в силу запрет на ввоз и продажу этого растения, которое является неродным для Суоми, однако широко распространилось как сорняк.

Как сообщает 2 июня «Газета.ру», родиной шиповника морщинистого с крупными ягодами является российский Дальний Восток, Китай, Корея и Япония. В Финляндии он появился в 90-х годах XX века и заполонил собою большую территорию, вытеснив традиционную растительность. Это и послужило причиной вводимых мер.

За три года власти Суоми хотят уничтожить шиповник в садах, парках, на пляжах и обочинах дорог. Чиновники готовы применить даже технику.

23 мая шиповник морщинистый вошел в список вредоносных растений, которые не являются характерными для Финляндии и появились здесь сравнительно недавно. А с 1 июня вступил в силу запрет на его ввоз и продажу. Запрет на выращивание начнет действовать через три года.







В финском списке вредоносных также находятся такие известные растения как люпин многолистный и горец сахалинский.