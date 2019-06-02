Неймара обвинили в изнасиловании женщины. Футболист назвал жертвой себя

Одного из самых высокооплачиваемых футболистов планеты, нападающего французского «Пари Сен-Жермена» Неймара обвинили в изнасиловании. На бразильского спортсмена заявила женщина, правоохранительные органы пока оценку случившемуся не дали.

Как сообщает 2 июня «Медуза», в полицию города Сан-Паулу пришла женщина, имя которой не раскрывается. Она заявила, что с именитым спортсменом познакомилась благодаря переписке в Instagram. 15 мая текущего года дама была приглашена в Париж и якобы изнасилована в отеле.

Правоохранительные органы документ приняли и изучают.

В свою очередь, отец футболиста Неймар да Сильва Сантос, который является агентом сына, не признает вины за спортсменом.







«Это тяжелая ситуация. Если не сможем быстро открыть правду, проблемы будут нарастать как снежный ком», — отметил он.

Неймар-старший настаивает, что насилия не было, все случилось добровольно. А после расставания с дамой начался шантаж со стороны ее юриста. Агент пообещал обнародовать переписку между футболистом и его предполагаемой жертвой, если это потребуется.

Сам герой скандала записал 7-минутное видео для Instagram. Он называет себя жертвой спланированной попытки вымогательства. В доказательство своих слов бразилец показал свою переписку с женщиной в WhatsApp. Судя по ней, пара продолжает дружелюбно общаться спустя несколько дней после «изнасилования» в отеле. Возможно, в отношении женщины подадут иск о клевете.

Напомним, в похожую историю попал другой прославленный футболист, Роналду. Американка Кэтрин Майорги обвинила его в изнасиловании, которое якобы случилось в 2009 году в Лас-Вегасе. В 2010-м она получила от представителей португальца 375 тысяч долларов за неразглашение информации, но в сентябре 2018 года выступила с обвинениями в адрес игрока.