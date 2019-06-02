МИД России рассказал, как будет спорить с Украиной в Гааге. Тактика – оспаривать юрисдикцию суда

Россия намерена доказывать отсутствие юрисдикции у Гаагского суда по делу между Москвой и Киевом. По мнению МИД, этот спор не имеет отношения к тем конвенциям, о нарушении которых говорит Украина.

Как сообщает МИД на своем сайте 2 июня, представители России отрицают «наличие спора между двумя странами по упомянутым конвенциям в принципе и намерены обосновать тот факт, что Украина недобросовестно пытается задействовать их механизмы разрешения споров для достижения политических целей». Речь идет о деле «Украина против Российской Федерации», которое Киев инициировал в январе 2017 года на основании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года.

«Природа украинских обвинений в адрес России и возникшие на их почве противоречия между двумя странами не имеют отношения ни к одной из конвенций, – заявляет министерство иностранных дел. – Так, развязанная Киевом гражданская война на Донбассе не регулируется Международной конвенцией о борьбе с финансированием терроризма, а претензии Киева о якобы незаконном возвращении Крыма в состав России не могут быть предъявлены на основании Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации». Помимо этого, Россия намерена привести иные юрисдикционные возражения. Устные слушания по делу пройдут 3-7 июня в Международном суде ООН в Гааге.

Напомним, Международный суд ООН завершил публичные слушания по иску Украины против России в марте 2017 года. При этом суд отказал украинской стороне в требовании установить обеспечительные меры в отношении России по Конвенции о борьбе с финансированием терроризма.





