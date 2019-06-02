Пострадавшего в аварии у Троицкого моста ребёнка отпустили домой. Взрослые в больнице

Восьмилетнего мальчика, пострадавшего при наезде «Рено» на пешеходов в Петроградском районе Петербурга, выписали из больницы домой. Об этом в твиттере 2 июня сообщила вице-губернатор Анна Митянина.

«По состоянию на 15:00 мужчина 60 лет остаётся в Александровской больнице в состоянии средней тяжести, 40-летний мужчина в Покровской больнице в удовлетворительном состоянии», — написала она.

Напомним, 1 июня белый «Рено Логан» на перекрёстке Каменноостровского проспекта и улицы Куйбышева со стороны Троицкого моста поехал на жёлтый сигнал светофора. Пытаясь увернуться от столкновения с другой машиной, транспорт вылетел на тротуар. Под колёса попали пешеходы и велосипедист, машину придавило дорожным знаком. «Рено» попытались взять штурмом прохожие, но от расправы 22-летнего водителя спасли полицейские, скрывшие мужчину в служебном автомобиле.





