«Враг ли я Украины? Конечно, нет». Познер прокомментировал свое включение в список «Миротворца»

Телеведущий Владимир Познер рассказал, что причиной его включения в список базы «Миротворец» стала поездка в Ялту. От запрета въезда на Украину он страдать не собирается.

Как заявил 2 июня Познер на собственном сайте, «комментировать глупости – дело пустое».

«Враг ли я Украины? Конечно, нет. Буду ли я страдать от того, что мне запрещен въезд на Украину? Тоже нет», – добавил ведущий.

Сам он связывает свое появление в списке с поездкой в Крым. «18 или 19 апреля (точно не помню) я летал в Ялту в качестве председателя жюри конкурса «ТЭФИ-Капитал», финал которого проводился в этом городе, – рассказал Познер. - Прилетел, провел заседание жюри, улетел. Все. Очевидно, это и послужило поводом для включения меня в этот список».

Ранее стало известно, что Владимир Познер внесен в базу «Миротворца» за «сознательное нарушение государственной границы», «участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины» и «попытки легализации аннексии» полуострова.





