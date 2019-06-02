«Враг ли я Украины? Конечно, нет». Познер прокомментировал свое включение в список «Миротворца»
Телеведущий Владимир Познер рассказал, что причиной его включения в список базы «Миротворец» стала поездка в Ялту. От запрета въезда на Украину он страдать не собирается.
Как заявил 2 июня Познер на собственном сайте, «комментировать глупости – дело пустое».
«Враг ли я Украины? Конечно, нет. Буду ли я страдать от того, что мне запрещен въезд на Украину? Тоже нет», – добавил ведущий.
Сам он связывает свое появление в списке с поездкой в Крым. «18 или 19 апреля (точно не помню) я летал в Ялту в качестве председателя жюри конкурса «ТЭФИ-Капитал», финал которого проводился в этом городе, – рассказал Познер. - Прилетел, провел заседание жюри, улетел. Все. Очевидно, это и послужило поводом для включения меня в этот список».
Ранее стало известно, что Владимир Познер внесен в базу «Миротворца» за «сознательное нарушение государственной границы», «участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины» и «попытки легализации аннексии» полуострова.
Справка:
Украинский сайт «Миротворец» собирает информацию о лицах, которые, по предположению создателей, представляют угрозу для безопасности страны. Официального статуса у ресурса нет, но у внесенных в его списки, как правило, возникают проблемы с попаданием на территорию Украины. В разное время туда включали Ксению Собчак, Юлию Тимошенко, рэпера Гнойного, президента Сирии Башара Асада, бывшего лидера Pink Floyd Роджера Уотерса, а также тысячи покинувших Украину граждан.
В России сайт заблокирован по решению Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга от 1 августа 2016 года.