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Происшествия
02.06.2019 15:10
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Петербурженка заявила об истязаниях 17-летнего сына в полиции. Ведомство утверждает: избитым юношу доставили из «Семьи»

Этикетом общения с задержанными озадачила СК и прокуратуру петербурженка, 17-летнему сыну которой после пребывания в отделе полиции потребовалась помощь врачей. Юноша говорит о зверствах стражей правопорядка, те – о суровой охране супермаркета, уложившей на пол подозрительного покупателя.

Как утверждают родные юноши, избиением в отделе полиции в Колпино якобы закончился поход в продуктовый супермаркет «Семья» на набережной Комсомольского канала, 19. Юноша направился туда за семечками вечером 28 мая и пропал. Через два часа на очередной звонок с его телефона ответила женщина, известившая, что забрать потерянного можно в 80-м отделе полиции.

«Мой внук сидел весь в крови – и лицо, и одежда. Стол перед ним тоже был залит кровью и рвотной массой, на лавке и на полу – кровь. На запястьях ... были застегнуты наручники, а руки заведены за спину», – описала «Новой газете» увиденное в отделе бабушка избитого. 

Несовершеннолетнего доставили из магазина, персонал которого как будто увидел в покупателе вора. По словам мамы юноши Олеси Коваль, на записях с камер не видно, на что покусился её ребёнок, зато техника запечатлела мужчин в берцах, топчущих опрокинутого на пол парня.



Сотрясение мозга, закрытые травмы груди, живота, ушибы, ссадины и гематомы колпинец ещё лечит в больнице им. Раухфуса, говорят родственники. Мать обратилась в Следственный комитет и прокуратуру с просьбой разобраться и привлечь к ответственности полицейских. По словам сына, в отделе он был избит и наслушался угроз о нетрадиционном применении полицейской дубинки. От него якобы безуспешно требовали признать себя магазинным воришкой. Родным его отдали без протокола.

В УМВД «Фонтанке» заявили, что истязаний не было, и за себя спокойны. После пребывания в отделе несовершеннолетнего с разбитым лицом сотрудники ещё раз навестили магазин и потребовали видео с камер. Запись, говорят они, подтверждает, что приехавшие на вызов полицейские застали разгар конфликта, а подростка забрали для разбирательства.

В чём было нарушение, так и осталось загадкой – на видео его не увидели. Юноша брал с прилавка куру, но за кассовую зону с ней не выходил. Однако охрана заподозрила неладное и вызвала ЧОП. Досмотр не задался: несмотря на очевидно пустые карманы, на покупателя надели наручники. Действовали, видимо, как с заправским рецидивистом – в полиции говорят, что забирали побитого после потасовки.

Ещё одним гарантом своей правоты силовики называют скорую, которую вызвали разбираться с самочувствием доставленного. В отделе доставленного тошнило, однако посещение больницы сорвалось. Говорят, очутившись на улице, юноша попытался удрать: был пойман, медики везти резвого пациента без конвоя отказались. Обсуждение прервал звонок бабушки, у которой проживает несовершеннолетний. Она, как утверждают, заявила, что заберёт внука сама, держать его причин не было.

«Фонтанка» попросила «Семью» прокомментировать обращение с покупателями в магазине в Колпино и уточнить, покушение на какой товар могло спровоцировать охрану. В выходные ответ предоставить нам не смогли. 

«На данный момент разбираемся в ситуации», – уточнили в пресс-службе.

Между тем под уголовное разбирательство могут попасть охранники, слишком рьяно задержавшие предполагаемого вора. В петербургском главке уточнили, что вопрос о возбуждении дела решается.

В интернете 2 июня создали петицию с призывом пресечь варварство в стиле гестапо. Открытого разбирательства и наказания (по мнению авторов петиции, для полицейских) от врио губернатора Александра Беглова, ЗакСа, руководства петербургского главка и прокуратуры пока требуют 11 подписавшихся.

При этом, по информации нашего издания, 17-летнему пострадавшему не впервой общаться с полицией. Ранее он задерживался за грабёж, его дело рассматривает суд.

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