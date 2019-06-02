Рабочая неделя в Петербурге будет жаркой. Столбик термометра приблизится к 30 градусам

2 июня в Петербурге последний день идут дожди. Новая рабочая неделя будет соответствовать наступившему календарному лету, обещают синоптики.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в понедельник, 3 июня, в Северной столице ожидается 17 градусов тепла. Уже во вторник температура скакнёт до отметки в 27 градусов. Трудовые будни пройдут без серьёзных осадков. К выходным воздух прогреется до 29 градусов, ночью летнее тепло также не будет покидать город. В выходные возможны грозы.





