В Венеции круизный лайнер протаранил теплоход с туристами. Несколько человек оказались в воде

Круизный лайнер и туристический теплоход столкнулись в венецианском канале Джудекка утром 2 июня. О происшествии в социальных сетях рассказали очевидцы.







На опубликованных видео заметно, как лайнер MSC Opera заносит к причалу, и он задевает пришвартованный теплоход Michelangelo.

После столкновения несколько человек оказались в воде, пишет издание Gazzettino. Двоим пострадавшим потребовалась госпитализация, ещё трое получили лёгкие ранения.

По одной из версий, у лайнера отказал один из двигателей, буксиры не успели ему на помощь.

Круизный лайнер MSC Opera ходит под флагом Франции, он совершает круизы по Западной Европе, Карибскому морю с отправлениями из Барселоны, Венеции, Генуи и Рима. Судно водоизмещением 65591 тонна спущено на воду 15 лет назад (в 2015 году была произведена реновация). Для путешественников предлагается 14 категорий кают для размещения на 5 жилых палубах.