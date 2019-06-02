Олимпийский комитет России: страна примет участие в Играх в Токио

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков не считает, что участие отечественной сборной в Олимпиаде-2020 находится под угрозой. Информацию о возможном недопуске команды в британской прессе он связывает с предстоящим решением Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

«Спекуляции на тему отстранения или санкций по отношению к нашим спортсменам там появляются всякий раз именно в преддверии важных заседаний IAAF, на которых должна обсуждаться тема статуса российской легкой атлетики», — цитирует Позднякова РБК, ссылаясь на ТАСС.

Свою уверенность в участии спортсменов в Олимпиаде функционер объясняет мнением Международного олимпийского комитета.

«Эта позиция озвучена, в частности, руководством МОК, — заявил глава ОКР. - Российская команда примет участие в Играх в Токио».







Ранее The Sunday Times сообщила, что олимпийская сборная России может быть отстранена от участия в Играх в Токио 2020 года. По данным издания, все зависит от результатов расследования относительно прыгуна в высоту Данилы Лысенко. Спортсмен пропускал допинг-тесты, при этом в качестве причины он указывал проблемы со здоровьем. Собеседник газеты сообщает, что адрес клиники, которая выдавала справку, оказался фальшивым.

С 8 по 9 июня должен пройти Совет IAAF, на котором рассмотрят возможность восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики. ВФЛА была временно лишена членства в ассоциации в ноябре 2015 года на основании работы комиссии ВАДА под руководством Ричарда Паунда, которая расследовала систематические нарушения антидопинговых правил в российской легкой атлетике. Сейчас российские легкоатлеты могут выступать на международных стартах только в нейтральном статусе после получения специального разрешения от IAAF.