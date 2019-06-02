«У каждой партии должен быть свой кандидат». ЛДПР отправила Капитанова на выборы губернатора, а он поддержал Беглова

Партия ЛДПР отправила депутата петербургского Законодательного собрания Олега Капитанова на выборы губернатора города. Документы 2 июня политик сдал в Горизбирком.

«Наша программа проста: в первую очередь, это человек, свободный, справедливый, здоровый и образованный. Краеугольный камень – демография. То есть, город нужно развивать не ввысь, а в горизонт. В жилых кварталах должно быть тепло, электричество, социальная инфраструктура, дороги»,- заявил «Фонтанке» будущий кандидат.

Капитанов заметил, что готов конкурировать с любым кандидатом, но к врио губернатора Александру Беглову претензий не имеет, так как тот «хорошо работает» и «исполняет свой долг, советуясь с депутатами». В ответ на вопрос, почему тогда Капитанов решил все-таки пойти на выборы, «жириновец» заметил, что «у каждой политической партии должен быть свой кандидат».





