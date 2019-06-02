Слона-то не заметил. На Витебском «Ауди» залезла под поливальную машину, водитель в тяжёлом состоянии

Авария с участием коммунального транспорта произошла в Пушкинском районе Петербурга 2 июня.

Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по городу и Ленобласти, около 11.00 у 157-го дома по Витебскому проспекту автомобиль «Ауди» догнал двигавшуюся в попутном направлении машину дорожной службы. У легковушки помяло бампер, 32-летний водитель в тяжёлом состоянии госпитализирован.

Коммунальный транспорт проводил помывку осевой, по словам очевидцев, он двигался с «минимальной скоростью».

«Уже который день там вымывают. Без знаков, без ограничения скорости. Едешь в левой, перед тобой человек резко уходит в правую полосу, и ты видишь, что перед тобой почти стоячий грузовик», — комментируют автолюбители.





